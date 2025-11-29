Marc Cucurella ha sido reconocido por su papel significativo en la explosión de Estevao en el Chelsea después de practicar con el extremo adolescente antes de contener a Lamine Yamal
Estevao fue fundamental cuando el Chelsea derrotó al Barcelona
Estevao marcó su quinto gol de la temporada para el Chelsea a mitad de semana mientras los Blues lograron una victoria en casa por 3-0 sobre el Barcelona en la Liga de Campeones. Chelsea se adelantó a mitad del primer tiempo gracias a un gol en propia puerta de Jules Kounde después de un buen trabajo de Marc Cucurella por la derecha.
El internacional brasileño duplicó la ventaja del Chelsea 10 minutos después del descanso antes de que Liam Delap confirmara el triunfo local sobre el Barcelona, que se quedó con 10 hombres poco antes del descanso después de que Ronald Araujo fuera expulsado. Estevao recibió elogios merecidos por su actuación en la banda derecha contra los Blaugrana, pero fue Cucurella quien fue nombrado Jugador del Partido en el éxito en Stamford Bridge.
El lateral izquierdo español fue fundamental para minimizar el impacto de su compatriota Lamine Yamal por la derecha del Barcelona. Yamal logró solo un disparo y creó solo dos oportunidades antes de ser reemplazado por Dani Olmo con 10 minutos por jugar.
Cucurella le dijo a Estevao que 'se pusiera las espinilleras' para prepararse para el enfrentamiento con Yamal
Y Estevao se enfrenta a Cucurella en el entrenamiento, lo que el Daily Mail señala que el español "se toma en serio" a pesar de ser uno de los mayores bromistas del equipo. Cuando la batalla uno contra uno del joven en el entrenamiento es a menudo más dura que los partidos reales, es increíblemente útil.
Significó que el brasileño recibió el mismo tratamiento que Yamal sufrió en la capital el martes por la noche. Cucurella incluso bromeó que usaría a Estevao en los días previos como práctica para el partido del Chelsea contra el Barcelona mientras el defensor se preparaba para enfrentar a Yamal en Stamford Bridge.
Mientras Cucurella insistió en que el partido del Chelsea contra el Barcelona "no era Yamal vs Cucurella, es Chelsea vs Barcelona", la estrella de los Blues finalmente cedió. Cuando se le preguntó sobre su preparación en el entrenamiento para su batalla contra Yamal, Cucurella dijo: "Le dije a Estevao que se pusiera espinilleras esta semana porque voy a practicar con él."
Cucurella cumplió su palabra de detener a Yamal por cualquier medio necesario, realizando cinco tackles y cometiendo cuatro faltas en el camino hacia la victoria 3-0 del Chelsea. Mientras tanto, Estevao creó tres oportunidades y completó dos regates junto con su gol mientras el extremo brasileño atormentaba al lateral izquierdo del Barcelona, Alejandro Balde.
Cucurella se prepara para otra tarea difícil el domingo
Cucurella puede esperar otro duro examen el domingo por la tarde cuando el Chelsea reciba al líder de la liga, Arsenal. Seis puntos separan a ambos en la cima de la tabla, con los Gunners buscando conseguir su primer título de la Premier League en más de 20 años después de haber terminado en segundo lugar en cada una de las últimas tres temporadas de liga.
Y el español está listo para enfrentarse a Bukayo Saka en casa para culminar la acción del fin de semana de la Premier League. Y antes del partido, el entrenador de los Blues, Enzo Maresca, elogió a Cucurella, afirmando que "cuantos más jugadores tengas como Marc, mejor es".
"Es el enfoque y la atención que tiene durante 95 minutos," dijo Maresca sobre Cucurella antes del derbi de Londres del domingo. "Para los defensores, puedes estar bien durante 94 minutos y luego puedes perder la atención durante un minuto y conceder algo."
El técnico italiano añadió en broma: "Lo bueno de Marc es que durante 95 minutos siempre está enfocado, ¡aparte del partido contra el Tottenham fuera de casa [la temporada pasada] cuando concedimos dos goles en dos minutos por su culpa! En general, Marc siempre ha sido excelente, y siempre está pensando en cómo puede defender mejor."
Maresca elogia a Cucurella antes del enfrentamiento contra el Arsenal
Maresca también elogió el impacto de Cucurella en el club tanto dentro como fuera del campo. Varios jugadores del Chelsea han comentado que el exjugador del Brighton es una gran personalidad en el vestuario, una cualidad que ha impresionado a Maresca.
"Él es el mayor bromista, sin duda, uno de los personajes dentro del edificio, y tiene la capacidad de pasar de reír y bromear a ser serio", añadió el italiano. "Quiero que todos los jugadores tengan esa mentalidad. Cuantos más jugadores tengas como Marc, mejor es."
Chelsea puede cerrar la brecha con el Arsenal en la parte superior de la tabla de la Premier League a tres puntos con una victoria sobre los Gunners este fin de semana. Sin embargo, los Blues han empatado sus últimos dos partidos en casa contra sus rivales londinenses y no han logrado ganar sus últimos seis encuentros de liga en casa con el Arsenal, perdiendo tres veces.