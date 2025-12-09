AFP
¡Marc-André ter Stegen está de vuelta! El portero alemán regresa al Barcelona tras siete meses fuera
Ter Stegen hace su regreso
El club publicó la lista oficial de convocados para el duelo de esta semana en la Liga de Campeones y, entre los nombres habituales de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y el recientemente destacado Marcus Rashford, apareció el de Marc-André ter Stegen. El guardameta alemán ha recibido el alta médica y está listo para volver a la acción.
El camino de regreso no ha sido sencillo. Ter Stegen no juega con el conjunto azulgrana desde mayo, tras verse obligado a pasar por el quirófano durante el verano. Su rehabilitación, además, se desarrolló en medio de un clima de tensión, con los meses estivales marcados por insistentes rumores sobre un distanciamiento entre el portero y la directiva del club.
- Getty Images Sport
El verano de guerra entre Ter Stegen y el Barça
El club confirmó oficialmente esta semana el alta médica de Ter Stegen, pero fue la decisión de Hansi Flick de incluirlo en la convocatoria para enfrentar al Eintracht Frankfurt lo que certificó que el guardameta ha completado su recuperación.
Aun así, su participación inmediata sigue siendo incierta, después del periodo más duro que ha vivido en una década como jugador del Barcelona. La lesión lo obligó a pasar por el quirófano y afrontar una rehabilitación extenuante, siguiendo desde la distancia un verano convulso en el club y un arranque de temporada frenético.
Su regreso marca el cierre de una saga que puso en riesgo su legado en el Barça. La “guerra de verano” se convirtió en uno de los episodios más candentes del mercado. Tras su lesión, trascendió que el club planeaba aprovechar su baja prolongada para inscribir a Joan Garcia sorteando los límites del fair-play financiero.
La situación se tensó aún más cuando se filtró que Ter Stegen se negó inicialmente a firmar la documentación médica necesaria para avalar la operación. Esto habría desencadenado amenazas de sanciones internas e incluso la retirada temporal de su capitanía. La prensa local lo describió como un escenario de “guerra total”: la directiva presionando para empujarlo hacia la salida, y el jugador aferrado a su contrato y a la estabilidad que su familia había construido en Cataluña.
Aunque las amenazas legales se disiparon con el tiempo, las heridas permanecen. Su regreso a la lista supone un paso hacia la normalidad, pero la relación entre Ter Stegen y la dirigencia sigue siendo, como mínimo, delicada.
En medio del caos, la irrupción de Joan Garcia ha sido la gran noticia positiva. Fichado por €25 millones desde el Espanyol, el joven portero ha sorprendido con su seguridad, reflejos y madurez en la salida de balón. Su rendimiento —incluidos cuatro partidos sin encajar en La Liga y varias intervenciones decisivas— le ha permitido consolidarse como el nuevo número uno, ganándose al público culé, que ya mostraba señales de desgaste con el nivel de Ter Stegen antes de su lesión.
Para el alemán, el desafío ahora va más allá de la recuperación física: deberá demostrar que todavía puede competir por la titularidad en un equipo que, durante su ausencia, encontró estabilidad bajo los guantes de otro.
Una noche europea crucial
El Barcelona recibe al Eintracht Frankfurt en el Camp Nou para un duelo crucial de la Liga de Campeones. El conjunto alemán, célebre por su intensidad y por el masivo apoyo de su afición en desplazamientos —aquel que en 2022 llegó a “tomar” el estadio en la Europa League— sigue siendo un recuerdo incómodo para el club catalán.
Ahora, el equipo de Hansi Flick encara el encuentro con la misión de afianzar su posición en los puestos de clasificación directa a los octavos de final.
- Getty Images Sport
¿Qué sigue?
El futuro inmediato de Ter Stegen vuelve a estar rodeado de incertidumbre. Con la Copa del Mundo en América del Norte a sólo unos meses, el alemán es consciente de que no puede permitirse pasar el resto de la temporada como suplente si quiere mantenerse en los planes de Julian Nagelsmann.
Desde Alemania circulan informes que apuntan a una posible salida en enero si no logra recuperar su puesto por delante de Joan García en las próximas semanas. Por ahora, sin embargo, ha vuelto al grupo.
Queda por ver si el público del Camp Nou lo recibirá como a un héroe que retorna… o como a una figura del pasado cuando pise el césped este martes.
Anuncios