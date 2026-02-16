Getty Images Sport
Manuel Neuer, descartado durante semanas por una lesión muscular, se perderá el partido contra el Borussia Dortmund, líder de la tabla, como portero del Bayern de Múnich
El veredicto médico
El gigante bávaro confirmó la gravedad de la lesión tras una serie de pruebas exhaustivas, que revelaron que el jugador de 39 años sufre un importante problema muscular. El club emitió un comunicado oficial en el que daba la noticia que nadie en Múnich quería oír: «El FC Bayern tendrá que prescindir del capitán Manuel Neuer por el momento. El portero sufrió una rotura de fibras musculares en la pantorrilla izquierda durante el partido de la Bundesliga del sábado contra el Werder Bremen. Así lo confirmó un examen exhaustivo realizado por el equipo médico del FC Bayern».
El clásico desastre para Kompany
El momento no podría ser peor para el equipo de Kompany, que se está preparando para un importante enfrentamiento en la cima de la tabla contra su acérrimo rival, el Borussia Dortmund. Neuer ha sido un pilar de estabilidad para el líder de la Bundesliga esta temporada, pero su ausencia deja un gran vacío en el once inicial para un partido que podría definir la temporada.
A pesar del pánico inicial cuando Neuer no salió en la segunda parte del partido que acabó con una victoria por 3-0 contra el Bremen, el director deportivo Max Eberl intentó tranquilizar a los aficionados. Inmediatamente después del pitido final, declaró: «No es nada grave. [Notó] algo en la pantorrilla. Ya veremos. Al fin y al cabo, tenemos buenos porteros en la reserva». Sin embargo, el diagnóstico médico posterior ha resultado ser mucho más grave de lo que sugería la optimista valoración inicial de Eberl.
Preguntas sobre el futuro ignoradas por Kompany
La lesión también llega en un momento en el que el futuro a largo plazo de Neuer en el Allianz Arena es objeto de intensas especulaciones, ya que su contrato actual expira al final de la temporada 2025-26. A pesar de la inminente fecha límite y de la avanzada edad del portero, el entrenador Kompany ha desestimado las sugerencias de que el club se está precipitando a la hora de tomar una decisión sobre su número uno.
Kompany se mostró enfático cuando se le preguntó sobre la situación del contrato antes de la lesión, insistiendo en que la prioridad sigue siendo el éxito en el campo. «En estos casos, y es lo mismo para todos los jugadores, especialmente cuando has tenido una carrera como la de Manu, no se habla de la próxima temporada», dijo Kompany. «Se habla y se disfruta de lo que se tiene. En este momento, tengo al mejor portero de Alemania. Todavía estamos en tres competiciones y no queremos gastar demasiada energía hablando de la próxima temporada».
Urbig y Ulreich listos para dar un paso adelante
Con el capitán oficialmente descartado para el importante partido contra el Dortmund y los siguientes, toda la atención se centra ahora en Jonas Urbig, de 22 años, y en el veterano Sven Ulreich. Urbig, que sustituyó a Neuer en el descanso contra el Bremen para asegurar la portería a cero, es considerado por muchos como el heredero del trono del Bayern.
El director deportivo Christoph Freund ha expresado anteriormente su total confianza en la profundidad de la portería, sugiriendo que el entorno es perfecto para manejar la ausencia temporal de su titular principal. «La configuración de nuestros porteros es realmente especial, con Jonas Urbig y Sven Ulreich. Hay una energía especial ahí. No estamos estresados. Manu tiene la mejor sensación con su cuerpo», señaló Freund. Esa confianza se pondrá ahora a prueba, ya que el Bayern atraviesa un periodo complicado sin su líder.
