Manchester United, Real Madrid y Barcelona, en alerta mientras se revela la cláusula de liberación de ganga para un joven de 16 años que ya brilla en Alemania

Sus actuaciones no han pasado desapercibidas, a pesar de llevar poco más de tres meses con el equipo senior del Hertha. Numerosos informes ya han mencionado el interés de algunos de los clubes más grandes de la Bundesliga, como Bayern Múnich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt y Bayer Leverkusen. No hace mucho, representantes de Bayern, Dortmund y Leipzig, incluidos el director deportivo Marcel Schafer y el coordinador deportivo Daniel Baier, asistieron a un partido del Hertha. Los tres clubes están ansiosos por ficharlo tan pronto como el próximo verano, con Leipzig mostrando el mayor interés.

"Es un mercado sin precedentes", reveló un informante a Sky Sport, con gigantes de la Premier League como Manchester United y Arsenal, rivales de la Liga como Real Madrid y Barcelona, así como el actual campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain, manteniéndose atentos al desarrollo de Eichhorn.

Según Sky, el contrato de Eichhorn, que se extiende hasta 2029, tiene una cláusula de rescisión que sin duda tentará a los clubes más grandes de Europa. Según el informe, dicha cláusula de rescisión entrará en vigor el próximo verano, con el monto exacto dependiendo de varios factores. Se cree que el rango superior ronda los €10–12 millones (£9-11m/$12-$14m), una cifra aplicable, por ejemplo, a clubes que compiten en la Champions League. La valoración final variará según si el Hertha asciende a la Bundesliga, el país de destino y el nivel de competición en el que participe el club comprador.

Por ahora, el entorno de Eichhorn se mantiene tranquilo sobre su futuro. Su prioridad es asegurar que el joven continúe recibiendo tiempo de juego regular para ayudar a su desarrollo. No hay negociaciones en curso con ningún club actualmente, aunque se espera que se realicen discusiones el próximo verano.