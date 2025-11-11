Manchester United, Real Madrid y Barcelona, en alerta mientras se revela la cláusula de liberación de ganga para un joven de 16 años que ya brilla en Alemania
Eichhorn ya ha hecho historia en Alemania
Después de una impresionante pretemporada, Eichhorn ha progresado rápidamente en el Hertha. Habiendo firmado su primer contrato profesional solo semanas antes de cumplir 16 años, hizo su debut profesional en la segunda jornada de la 2. Bundesliga, la segunda división de Alemania, entrando como sustituto contra Karlsruhe. En el proceso, se convirtió en el jugador más joven en la historia de la liga, con solo 16 años y 14 días. Poco más de un mes después, hizo más historia al convertirse en el jugador más joven en iniciar un partido en la 2. Bundesliga tras ser nombrado en el XI para el partido contra Hannover. Habiendo estado en la academia juvenil del Hertha desde sus días en el equipo Sub-9, Eichhorn también es el profesional más joven en la historia del club.
Si bien el talento de Eichhorn es innegable, el entrenador en jefe Stefan Leitl se vio obligado a recurrir al prodigio adolescente después de que su equipo, particularmente el mediocampo, hubiera sido diezmado por lesiones durante meses. Sin embargo, tal como están las cosas, Eichhorn es el único centrocampista con un puesto garantizado en el XI inicial, mientras que el resto del equipo lucha por sus posiciones. "Estamos contentos de que todos estén disponibles de nuevo. Decidiremos mañana después de la sesión de entrenamiento final. Pongámoslo de esta manera: ¿quién jugará junto a Kennet Eichhorn en el mediocampo?" dijo Leitl el mes pasado. El mediocampista nacido en Bernau bei Berlin ya ha comenzado en ocho de los 10 partidos en los que ha jugado esta temporada.
- Getty Images Sport
Eichhorn en el radar de la élite de Europa al revelarse la cláusula de rescisión
Sus actuaciones no han pasado desapercibidas, a pesar de llevar poco más de tres meses con el equipo senior del Hertha. Numerosos informes ya han mencionado el interés de algunos de los clubes más grandes de la Bundesliga, como Bayern Múnich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt y Bayer Leverkusen. No hace mucho, representantes de Bayern, Dortmund y Leipzig, incluidos el director deportivo Marcel Schafer y el coordinador deportivo Daniel Baier, asistieron a un partido del Hertha. Los tres clubes están ansiosos por ficharlo tan pronto como el próximo verano, con Leipzig mostrando el mayor interés.
"Es un mercado sin precedentes", reveló un informante a Sky Sport, con gigantes de la Premier League como Manchester United y Arsenal, rivales de la Liga como Real Madrid y Barcelona, así como el actual campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain, manteniéndose atentos al desarrollo de Eichhorn.
Según Sky, el contrato de Eichhorn, que se extiende hasta 2029, tiene una cláusula de rescisión que sin duda tentará a los clubes más grandes de Europa. Según el informe, dicha cláusula de rescisión entrará en vigor el próximo verano, con el monto exacto dependiendo de varios factores. Se cree que el rango superior ronda los €10–12 millones (£9-11m/$12-$14m), una cifra aplicable, por ejemplo, a clubes que compiten en la Champions League. La valoración final variará según si el Hertha asciende a la Bundesliga, el país de destino y el nivel de competición en el que participe el club comprador.
Por ahora, el entorno de Eichhorn se mantiene tranquilo sobre su futuro. Su prioridad es asegurar que el joven continúe recibiendo tiempo de juego regular para ayudar a su desarrollo. No hay negociaciones en curso con ningún club actualmente, aunque se espera que se realicen discusiones el próximo verano.
Felix Kroos insta a Eichhorn a quedarse en Hertha BSC
Las actuaciones de Eichhorn y su estilo de juego han provocado comparaciones tempranas con la leyenda de Alemania y el Real Madrid, Toni Kroos, a quien idolatra. Con una altura de 1.86m, opera más atrás en el centro del campo con un rango de pases excepcional y una capacidad para orquestar el tempo. Su físico también le permite ser un centrocampista físicamente imponente capaz de romper jugadas.
Felix, el hermano de Toni Kroos, quien ha jugado en la Bundesliga, recientemente instó a Eichhorn a no apresurarse en tomar decisiones respecto a su futuro. “La forma en que juega Eichhorn es notable. Irradia calma, gana experiencia valiosa y se le permite cometer errores", dijo. "Tiene la calidad, pero a veces estará en el banquillo. Hay que darle un descanso a un jugador tan joven porque es mucho para la mente.
“Eso es lo hermoso del fútbol: no hay un camino único correcto, ni una fórmula mágica. Aun así, Eichhorn, a sus 16 años, es un caso especial y debería permanecer en su entorno familiar. Eso es lo que lo llevó a donde está ahora. Un traslado a Bayern o Dortmund en los próximos dos a cuatro años sería demasiado pronto. Espero que se desarrolle en el Hertha durante algunos años más. En última instancia, no se puede planear nada en el fútbol.
“Si todo va bien y Eichhorn se queda otros dos o tres años, esos 6 millones de euros podrían convertirse en 60 millones. Eso sería aún mejor para los libros en Berlín. Y con las sumas que circulan hoy en día, seis millones es muy poco de todos modos.”
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para Eichhorn?
Después de acumular cinco tarjetas amarillas, Eichhorn se perderá el próximo partido de Hertha contra Eintracht Braunschweig el 21 de noviembre debido a una suspensión. Die Alte Dame se encuentra actualmente en la octava posición con 20 puntos en 12 partidos.