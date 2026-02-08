Getty/GOAL
Manchester United planea un fichaje de 115 millones de euros por Sandro Tonali como relevo de Casemiro
Se espera que Tonali genere una saga de traspaso este verano
Tonali fue protagonista de numerosas especulaciones al cierre del mercado invernal, cuando su continuidad en St James’ Park quedó en entredicho. En ese contexto, el Arsenal —inmerso en la pelea por el título— fue vinculado con el centrocampista, mientras Mikel Arteta sondeaba el mercado tras la baja de Mikel Merino por una lesión inoportuna.
No obstante, los informes sobre un acercamiento desde el Emirates Stadium fueron desmentidos con rapidez. Aun así, los rumores sobre una posible salida del italiano del noreste de Inglaterra no se han disipado. Todo apunta a que Tonali volverá a ser uno de los nombres propios del próximo mercado de fichajes.
El Manchester United considera varios objetivos para el mediocampo
Según The Telegraph, el Manchester United será uno de los clubes que entren en la puja. La Juventus mantiene un “interés concreto” en el exjugador del AC Milan y contempla su posible regreso a Italia, pero los Red Devils están dispuestos a ofrecerle continuidad y un proyecto a largo plazo en el fútbol inglés.
Tonali es una de varias alternativas que se manejan en la mitad roja de Mánchester. También están bajo seguimiento el mediocampista del Nottingham Forest, Elliott Anderson, así como el internacional inglés Adam Wharton, actualmente en el Crystal Palace.
El Manchester City también ha monitorizado de cerca la situación de Tonali, fiel a su política de rastrear talento ya contrastado en la Premier League. En caso de que el Newcastle se plantee una venta, obtendría un beneficio considerable por un jugador que fichó en 2023 por 55 millones de libras (75 millones de dólares).
Las Urracas tienen al internacional italiano bajo contrato hasta 2029, lo que mantiene su tasación en niveles elevados. En St James’ Park son conscientes de que futbolistas como Declan Rice, Enzo Fernández y Moisés Caicedo salieron por cifras de nueve dígitos, y asumen que una cantidad similar sería necesaria para desprenderse de un mediocampista total como Tonali.
Howe insiste en que Tonali está feliz en St James' Park
El entrenador del Newcastle, Eddie Howe, aseguró que su dorsal ‘8’ se encuentra satisfecho en su entorno actual. En medio de los rumores del último día de mercado, fue tajante: “Por nuestra parte, no hubo en ningún momento intención de perder a Sandro”.
“Está muy feliz aquí. Le encanta jugar para el Newcastle y le gusta la ciudad. Sandro está bien, hablé con él ayer. Su enfoque está en el presente y en nosotros. No hay ningún problema con él: está feliz y comprometido”, añadió el técnico.
Cuestionado sobre la posibilidad de que se repita un escenario similar al de Alexander Isak —quien presionó por un traspaso millonario al Liverpool en 2025—, Howe fue cauto: “No lo creo, aunque muchas cosas ocurren sin que yo esté al tanto”.
“Hasta donde sé, tenemos a un futbolista extraordinario y a una persona excepcional. Mantiene una gran relación conmigo y con sus compañeros, y se le ve realmente cómodo. Eso haría que una situación así me sorprendiera”, explicó.
Howe concluyó reconociendo la realidad del mercado: “Nuestros mejores jugadores siempre van a atraer el interés de otros clubes. Queremos mantener el grupo unido y seguir creciendo, y Sandro es una parte fundamental de ese proyecto. No veo ningún problema, aunque no puedo controlar todo”.
¿Clasificará el Newcastle a la próxima edición de la Champions League?
El agente ha dejado entreabierta la puerta a una posible salida de Tonali, alimentando el interés de clubes como el Manchester United. Al referirse al futuro de su representado, señaló: “Al Newcastle le está resultando muy difícil dejar marchar a Sandro, y él quiere llevar al club a la Champions League”.
“Evaluaremos la situación y tomaremos una decisión en verano. Las conversaciones sobre un posible traspaso llegarán más adelante. Veremos cómo termina la temporada y entonces decidiremos. No hay preferencias ahora mismo; es pronto y lo que se diga hoy puede no valer mañana. El Newcastle no podría dejarlo salir en este momento, y además no tendría sentido cambiar, especialmente porque Sandro está muy vinculado al club”, añadió.
De acuerdo con estos informes, Tonali aspira a disputar la Champions League en la temporada 2026-27. Actualmente, el Manchester United se mantiene en puestos de ‘top four’ de la Premier League, mientras que el Newcastle —que se prepara para medirse al Qarabag en los playoffs de la fase eliminatoria del máximo torneo europeo— ha caído hasta la 12.ª posición de la tabla inglesa.
