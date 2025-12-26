El Manchester United considera una sorprendente reunión con James Garner para la ventana de transferencias de enero mientras el entrenador Ruben Amorim planea una renovación del mediocampo

En un nuevo informe del Daily Mail, United está decidiendo si lanzar un movimiento a precio reducido por Garner, quien emergió a través del sistema juvenil del club en 2019 antes de unirse al Everton de David Moyes tres años después.

Garner ha sido uno de los intérpretes destacados del Everton esta temporada, con el joven de 24 años habiendo jugado un papel clave en la victoria de los Toffees por 1-0 sobre United en la Premier League el 24 de noviembre.

Y según se informa, tanto las actuaciones llamativas de Garner, junto con el hecho de que su actual contrato con el Everton expira al final de la temporada, han llevado a United a considerar un intento de atraerlo de regreso a Old Trafford el próximo mes.

Hablando sobre su brillante racha de forma que lo ha visto liderar al Everton en 2025-26, Garner dijo a principios de este mes: “Creo que [jugar como centrocampista senior] es algo bastante natural, para ser honesto. Soy un líder bastante tranquilo. He sido capitán prácticamente en todos los lugares en los que he estado, pasando por los equipos juveniles, así que es algo bastante natural para mí.

"Espero poder llevar a los chicos y con quien termine jugando en el centro del campo, estoy seguro de que puedo ayudarlos y ellos pueden ayudarme.”

Everton tiene la opción de extender el contrato de Garner por 12 meses más, aunque han iniciado conversaciones con sus representantes mientras buscan asegurarlo con un contrato más largo.