¡Mal momento para Marc-André ter Stegen! Podría ser operado tras lesión grave a solo dos partidos de su llegada al Girona

Lo que debía ser un periodo de recuperación y consolidación para Ter Stegen se ha convertido en una auténtica pesadilla. Tras su cesión al Girona en el mercado de enero para conseguir minutos en el primer equipo, la etapa del portero alemán en el Estadi Montilivi ha quedado truncada casi antes de empezar.

La lesión se produjo en el reciente partido contra el Real Oviedo y, aunque inicialmente se pensó que era una simple distensión muscular, Cadena SER y Radio Girona informan que los exámenes posteriores han revelado un problema mucho más grave. Su lesión en el isquiotibial es “más seria de lo que se temía”, proyectando dudas sobre su regreso a corto plazo.

Ter Stegen esperaba aprovechar esta cesión para recuperar su forma y demostrar su nivel tras perder protagonismo en el Barcelona tras la llegada de Joan Garcia en verano. Ahora, se enfrenta a un periodo largo de inactividad, con pronósticos de dos meses o más. Para un portero en la mitad de sus 30 años, estas lesiones son cada vez más difíciles de superar, y el ambiente alrededor del jugador es sombrío mientras esperan el veredicto médico definitivo.