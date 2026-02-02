Getty Images Sport
¡Mal momento para Marc-André ter Stegen! Podría ser operado tras lesión grave a solo dos partidos de su llegada al Girona
Comienzo de pesadilla en Montilivi
Lo que debía ser un periodo de recuperación y consolidación para Ter Stegen se ha convertido en una auténtica pesadilla. Tras su cesión al Girona en el mercado de enero para conseguir minutos en el primer equipo, la etapa del portero alemán en el Estadi Montilivi ha quedado truncada casi antes de empezar.
La lesión se produjo en el reciente partido contra el Real Oviedo y, aunque inicialmente se pensó que era una simple distensión muscular, Cadena SER y Radio Girona informan que los exámenes posteriores han revelado un problema mucho más grave. Su lesión en el isquiotibial es “más seria de lo que se temía”, proyectando dudas sobre su regreso a corto plazo.
Ter Stegen esperaba aprovechar esta cesión para recuperar su forma y demostrar su nivel tras perder protagonismo en el Barcelona tras la llegada de Joan Garcia en verano. Ahora, se enfrenta a un periodo largo de inactividad, con pronósticos de dos meses o más. Para un portero en la mitad de sus 30 años, estas lesiones son cada vez más difíciles de superar, y el ambiente alrededor del jugador es sombrío mientras esperan el veredicto médico definitivo.
Barcelona y Girona discuten la terminación del préstamo
La gravedad de la lesión ha provocado intensas discusiones entre los departamentos médicos y deportivos de Barcelona y Girona. Con la posibilidad de que Ter Stegen se pierda el resto de la temporada, o al menos una parte considerable, la lógica de mantenerlo cedido en Girona se desvanece rápidamente.
Cadena SER informa que el Barcelona es plenamente consciente de la situación y no descarta un regreso inmediato del portero. El cuerpo médico blaugrana prefiere supervisar la rehabilitación de sus jugadores, especialmente si la cirugía es necesaria. Si el “diagnóstico definitivo” confirma un desgarro que requiere intervención quirúrgica, es probable que se rescinda el préstamo para que Ter Stegen reciba tratamiento en las instalaciones de la Ciutat Esportiva de Barcelona.
Aunque aún no se ha tomado una decisión oficial, la coordinación entre ambos clubes sugiere que una resolución es inminente. Para el Girona, mantener el salario de un cedido lesionado tiene poco sentido económico, mientras que para el Barcelona, traerlo de vuelta garantiza un control total sobre su recuperación.
Temores de cirugía a la espera del diagnóstico definitivo
Si bien los dos meses actuales marcan el plazo estimado, persisten temores de que la baja de Ter Stegen pueda prolongarse. Los equipos médicos esperan que la inflamación inicial ceda antes de realizar la última serie de pruebas que determinará la magnitud exacta de la lesión. En caso de ser necesaria una cirugía, su temporada prácticamente quedaría concluida.
Se espera que el portero se someta a más exámenes el lunes para definir un plan de recuperación claro. El club reconoce que se trata de una “lesión significativa” que condicionará su futuro inmediato, sin importar la camiseta que porte al iniciar su rehabilitación.
Girona enfrenta una carrera contrarreloj en el último día del mercado de fichajes
Los efectos de la lesión de Ter Stegen golpean con fuerza al Girona. Con la ventana de fichajes a punto de cerrarse, el club se encuentra en una situación delicada. Una ausencia prolongada de su portero titular los dejaría con opciones limitadas para lo que resta de la temporada.
Esto ha obligado a un cambio radical en la planificación en las últimas horas del mercado. Girona no puede permitirse esperar una recuperación rápida y ahora debe buscar de manera urgente un reemplazo para reforzar la portería antes de que cierre el plazo.
El club espera confirmar en pocas horas la magnitud real de la lesión para tomar decisiones definitivas sobre posibles fichajes. Es un cierre caótico del mercado para un equipo que pensaba haber solucionado su problema con Ter Stegen, solo para ver sus planes truncados tras apenas 180 minutos de juego.
