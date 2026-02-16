Getty Images Entertainment
Traducido por
«Madre mía» - Ryan Reynolds y Hugh Jackman se quedaron atónitos después de que el Wrexham lograra un emparejamiento de ensueño en la FA Cup contra el Chelsea
La reacción de Reynolds y Jackman
Reynolds y Jackman quedaron atónitos tras el sorteo de la quinta ronda de la FA Cup, ya que el club del primero, el Wrexham, quedó emparejado con el Chelsea. El partido se disputará en el Stok Cae Ras, y es muy posible que las dos estrellas de Marvel, conocidas por interpretar a Deadpool y Lobezno respectivamente, acudan al estadio.
Jackman fue el primero en darse cuenta de que el Wrexham había salido del bombo, con el gigante de la Premier League de Liam Rosenior listo para visitarlo. En el tuit, Reynolds escribe: «Madre mía». En el vídeo, su reacción es bastante más expresiva.
- Getty Images Sport
Las ambiciones de Wrexham en la Premier League
El Wrexham ha disfrutado de tres ascensos consecutivos y ahora tiene como objetivo la Premier League, y su encuentro contra el Chelsea es un buen barómetro de dónde se encuentra. El equipo de la Championship ocupa el octavo puesto de la tabla, a un punto del Derby County, sexto clasificado y último puesto de play-off.
El entrenador Phil Parkinson cree que están preparados para afrontar el reto, y a principios de este mes declaró a ESPN : «Escucha, ¿está la estructura de este club preparada para la Premier League y habría mucho trabajo por hacer [si llegáramos allí]?
Por supuesto, pero ¿no sería fantástico tener esa oportunidad? Probablemente dirías que no estábamos preparados para la Primera División, y desde luego tampoco para la Championship, pero creo que en el fútbol hay que seguir evolucionando sobre la marcha».
El buen estado de forma del Chelsea
El Chelsea ha mostrado un gran estado de forma bajo la dirección de Liam Rosenior, permaneciendo invicto en sus últimos cinco partidos y eliminando a clubes de la Championship en la tercera y cuarta ronda. El equipo de Rosenior goleó al Charlton Athletic por 5-1 en la tercera ronda y luego venció al Hull City por 4-0 en la cuarta. Su objetivo para el mes que viene es conseguir la tercera victoria consecutiva. El Hull es en cierto modo similar al Wrexham, ya que le saca siete puntos de ventaja al equipo galés en la segunda división.
- Getty Images Sport
¿Qué viene después?
El empate está previsto para el 7 de marzo, aunque eso podría cambiar si se selecciona para su retransmisión en directo por televisión, como es probable.
Anuncios