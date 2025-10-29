Lyon se mueve por Endrick tras la falta de minutos en el Real Madrid

Endrick llegó al Real Madrid en julio de 2024, pero ha tenido que ser paciente para ganarse oportunidades en el primer equipo debido a una combinación de lesiones y la intensa competencia por los puestos de ataque. Durante sus primeros meses, principalmente apareció como suplente, aunque destacó en su debut en la Champions League, donde anotó un gol tardío y se convirtió en el goleador más joven del club en la competición.

La llegada de Kylian Mbappé poco antes de su debut intensificó aún más la competencia en la delantera. A pesar de estos desafíos, Endrick ha mostrado destellos de su talento, incluyendo cinco goles en la Copa del Rey durante su campaña de debut, convirtiéndose en el máximo goleador del Real Madrid en la competición. La limitación de sus minutos ha alimentado los rumores sobre un posible préstamo en enero, buscando tiempo de juego constante de cara a la Copa del Mundo.

Sobre la situación, Xabi Alonso comentó a TNT Sports Brasil: “Está claro que todos quieren jugar, y un jugador joven aún más. Dadas las circunstancias, queremos competir ahora mismo, y eso depende del partido. Tiene que ser paciente, estar preparado y recordar que está en el Real Madrid. Su momento llegará.”

