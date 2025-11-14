Getty Images
Luka Modric ya está atrayendo ofertas lucrativas en medio de exhibiciones impresionantes con el AC Milan, mientras el equipo de la Serie A espera la decisión del mediocampista sobre la extensión de su contrato
Modric desafiando la edad con un impacto excepcional en el AC Milan
Modric ha tenido un impacto inmediato y profundo en el Milan, superando incluso las expectativas más optimistas desde su llegada. El centrocampista croata, ahora con 40 años, ha demostrado su "clase sin límites" y "sofisticación futbolística", estableciéndose como un líder clave bajo Massimiliano Allegri. Modric ha comenzado 11 de los 11 partidos de liga para el AC Milan, jugando unos asombrosos 965 de los 990 minutos posibles en la Serie A.
Esta presencia constante incluye un gol y dos asistencias en la liga, destacando su contribución directa al juego ofensivo del equipo. Los medios italianos han elogiado unánimemente sus actuaciones, con La Gazzetta dello Sport afirmando que Modric ha jugado "sin siquiera remotamente parecer un jugador que se acerca al final de su carrera".
El AC Milan, que terminó octavo la temporada pasada, actualmente está tercero en la Serie A, solo dos puntos detrás del líder Inter, una mejora significativa atribuida en gran medida a la llegada de Modric.
La decisión sobre la extensión del contrato recae únicamente en Modric
Sus actuaciones excepcionales no han pasado desapercibidas para clubes fuera de Europa. Varios clubes de Arabia Saudita y Catar ya están haciendo avances hacia el centrocampista, según Calciomercato. Sin embargo, el Milan está ansioso por mantenerlo y espera convencerlo de activar la opción de un año para extender su contrato hasta 2027. Es el jugador quien debe activar esa cláusula, no el club, según el informe. Su elección estará influenciada por varios factores, incluyendo su familia y la cuidadosa gestión de su carga de trabajo tanto durante los partidos como a lo largo de la semana.
La exestrella del Real Madrid probablemente esperará hasta más cerca del final de la temporada antes de informar al club de su decisión.
Modric, un líder inmediato en San Siro
Más allá de sus estadísticas, la influencia de Modric se extiende a su liderazgo e impacto en sus compañeros de equipo. Gazzetta informó que: "Para todos sus compañeros, es un modelo de dedicación; con él luchando en el campo, [Rafael] Leao también se ha convencido de correr más por el equipo". Esto indica su capacidad para inspirar y elevar el rendimiento de quienes lo rodean, solidificando su papel como un verdadero líder dentro del equipo del AC Milan.
"Jugar con estos jugadores te ayuda a crecer, estoy muy feliz: me dará muchas asistencias para llevar a Milan adelante," Leao dijo de él recientemente.
Sus "asombrosos números" no se limitan a la creación de juego; también es un centrocampista "capaz de participar en un duelo," acumulando dos tarjetas amarillas en la Serie A, demostrando su compromiso con las tareas defensivas también.
"El AC Milan no había tenido un líder con ese carisma durante demasiado tiempo," dijo el ex estrella del Milan Alessandro Costacurta. "Llegar a un equipo que necesitaba revitalización y carecía de personalidad fue paradójicamente positivo: jugadores como Luka y [Adrien] Rabiot prosperan, disfrutan explicando el fútbol. Técnicamente, el equipo tiene todo lo que necesita para ganar, pero le faltaba liderazgo: ya no es así.”
¿Qué sigue para Luka Modric y el AC Milan?
El enfoque inmediato de Modric sigue siendo mantener su destacada forma para el AC Milan mientras buscan un fuerte final en la Serie A. Tras el parón internacional, el AC Milan buscará continuar su desafío por el título. El club espera ansiosamente la decisión de Modric en la primavera respecto a su futuro, con la esperanza de retener sus servicios más allá de 2026. Si decide extender su contrato, sería un gran impulso para las ambiciones de los Rossoneri. Sin embargo, el atractivo de lucrativas ofertas de Qatar y la Pro League Saudita significa que su futuro está lejos de ser seguro, preparando el escenario para una decisión convincente mientras su contrato se acerca a su último año.
