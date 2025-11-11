Getty/GOAL
'Es por su beneficio' - Luis de la Fuente explica la inesperada salida de Lamine Yamal de la selección española
España y Luis de la Fuente sorprendidos por la salida de Lamine Yamal
La selección española y su entrenador, Luis de la Fuente, recibieron un duro golpe el martes por la mañana tras la baja de Lamine Yamal para los próximos partidos de clasificación al Mundial contra Georgia y Turquía, programados para el 15 y 18 de noviembre. La estrella del Barcelona se sometió a un tratamiento invasivo de radiofrecuencia para tratar su pubalgia, y se espera que permanezca fuera de los terrenos de juego entre siete y diez días.
El procedimiento médico realizado por Yamal tomó por sorpresa a la Federación Española de Fútbol (RFEF), que señaló en un comunicado oficial:
"El procedimiento se realizó sin notificación previa al personal médico del equipo nacional, quienes solo conocieron los detalles a través de un informe recibido a las 22:40 de la noche anterior."
El martes, Luis de la Fuente compartió su opinión sobre la situación, mostrando su desconcierto.
"Hay procedimientos que se realizan fuera del control de la Federación. Eso es lo que ocurre, tenemos que aceptarlo. Nunca he vivido algo así antes. No creo que sea normal. Nos ha sorprendido a todos. No tienes noticias, no conoces los detalles y, además, es un tema de salud, así que te quedas sorprendido," declaró a RNE.
- Getty Images Sport
El director de la RFEF confirma que no hay enfado por la salida de Lamine Yamal
Karanka, director deportivo de la RFEF, restó importancia al revuelo generado por la sorprendente baja de Lamine Yamal del equipo español. Destacó que la comunicación entre la federación y los clubes ha sido “de primera categoría” y que la decisión se tomó pensando en el interés del jugador para que se centrara en su recuperación.
"¿Molestias? Eso ya no es asunto mío, es asunto de los médicos," declaró. "Siempre he dicho, incluso ayer, que la comunicación con todos los clubes ha sido fantástica. Estuve en contacto con Deco hasta esta mañana, cuando se tomó la decisión. Y se hizo por el beneficio del chico, para que se recupere lo antes posible. Cuanto mejor esté en su club, mejor será para el equipo nacional. El entrenador del equipo nacional estuvo con él anoche y esta mañana, antes de que fuera dado de baja del equipo."
Karanka añadió: "Estábamos contentos porque Lamine estaba volviendo a su mejor nivel; jugó un gran partido contra el Club Brugge y marcó en Vigo el otro día. Estábamos ansiosos por verlo de nuevo, pero tiene estas molestias y lo que queremos, tanto el equipo nacional como el Barça, es que vuelva a ser el jugador que nos deslumbró hace poco tiempo."
Karanka responde a las declaraciones de Hansi Flick
Flick se mostró furioso después de que Yamal sufriera un golpe durante el parón internacional de septiembre y expresó públicamente su frustración con el manejo del jugador por parte de Luis de la Fuente. "Lamine Yamal no estará disponible. Fue con la selección nacional con dolor y no entrenó," declaró Flick en aquel momento. "Le dieron analgésicos para jugar. Tenían al menos una ventaja de tres goles en cada partido, y jugó 73 minutos y 79, y entre partidos no pudo entrenar. Eso no es cuidar al jugador. Estoy muy triste por esto."
En octubre, Flick defendió sus comentarios, explicando: "Quiero proteger a mi jugador, apoyarlo, esto es lo que es. Pasaron muchas cosas. Para mí, esto ya se acabó. No tengo nada malo que decir sobre esta situación. Lo sé desde el otro lado. No es fácil para mí, no es fácil para [De la Fuente]. Debo proteger a mi jugador; por eso fui un poco más duro de lo que normalmente querría ser. No me arrepiento. Ahora lo importante es manejar esto juntos: jugadores, clubes y Federación Española [RFEF]. Tenemos que hacerlo unidos."
Sin embargo, Karanka prefirió no avivar el conflicto y optó por una postura diplomática. Al ser consultado sobre las declaraciones de Flick, el director deportivo declaró:
"Eso ya pasó. La situación actual demuestra que la selección nacional cuida no solo de Lamine, sino de todos sus jugadores. Cuando un informe médico indica un riesgo potencial de lesión, el jugador es devuelto a su club."
- AFP
¿Cuándo se espera que Lamine Yamal vuelva a jugar?
El subcampeón del Balón de Oro 2025 aprovechará el parón internacional para centrarse en su recuperación, ya que una persistente pubalgia podría retrasar su regreso a plena forma. No obstante, se espera que esté disponible para el partido de liga contra el Athletic Club el 22 de noviembre.
Anuncios