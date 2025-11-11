'Es por su beneficio' - Luis de la Fuente explica la inesperada salida de Lamine Yamal de la selección española

La selección española y su entrenador, Luis de la Fuente, recibieron un duro golpe el martes por la mañana tras la baja de Lamine Yamal para los próximos partidos de clasificación al Mundial contra Georgia y Turquía, programados para el 15 y 18 de noviembre. La estrella del Barcelona se sometió a un tratamiento invasivo de radiofrecuencia para tratar su pubalgia, y se espera que permanezca fuera de los terrenos de juego entre siete y diez días.

El procedimiento médico realizado por Yamal tomó por sorpresa a la Federación Española de Fútbol (RFEF), que señaló en un comunicado oficial:

"El procedimiento se realizó sin notificación previa al personal médico del equipo nacional, quienes solo conocieron los detalles a través de un informe recibido a las 22:40 de la noche anterior."

El martes, Luis de la Fuente compartió su opinión sobre la situación, mostrando su desconcierto.

"Hay procedimientos que se realizan fuera del control de la Federación. Eso es lo que ocurre, tenemos que aceptarlo. Nunca he vivido algo así antes. No creo que sea normal. Nos ha sorprendido a todos. No tienes noticias, no conoces los detalles y, además, es un tema de salud, así que te quedas sorprendido," declaró a RNE.