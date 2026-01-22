Imago
'Luis es un jugador importante' - Javier Mascherano respalda el papel de Suárez en el Inter Miami en medio de rumores sobre Germán Berterame
- Getty Images Sport
Roles de Suárez y Berterame
Inter Miami ha reanudado oficialmente los entrenamientos de cara a la temporada 2026 de la MLS, y rápidamente surgieron especulaciones sobre transferencias. Múltiples informes indican que el club está cerca de fichar al delantero de CF Monterrey Germán Berterame, con negociaciones que se cree están en sus etapas finales.
En medio de los rumores, se le preguntó a Mascherano sobre cómo la llegada de Berterame podría afectar el papel de Suárez en el equipo. El argentino fue enfático en su respuesta.
“Luis es un jugador importante para el club, y lo seguirá siendo. Cuando comencemos la pretemporada, todos empezarán desde cero. Evaluaremos el nivel de cada jugador y pondremos el equipo más competitivo posible en el campo,” dijo Mascherano.
Mascherano no quiso confirmar ni negar directamente el posible movimiento por Berterame, sin embargo.
“Queremos un equipo competitivo. Lo que puedo decir es que algunos jugadores ya han llegado, y seguro que otros llegarán,” dijo.
- Getty Images Sport
El dominio de Berterame en la Liga MX
Berterame viene de una temporada sobresaliente en 2025 con Monterrey, anotando 27 goles y sumando cinco asistencias en 47 apariciones. Su intensidad, capacidad de presión y movimiento constante encajarían naturalmente junto a Messi en el ataque de Miami.
- Getty Images Sport
"Ser compañero de equipo de Leo es un sueño hecho realidad"
La semana también marcó la primera aparición ante los medios de Facundo Mura como jugador del Inter Miami. El exdefensor del Racing Club no ocultó su emoción por el cambio.
“Ser compañero de [Lionel Messi] es un sueño hecho realidad. Para cualquier argentino, cualquier sudamericano, cualquier futbolista, debería ser así. Con Leo, Suárez y [Rodrigo] De Paul, hay un grupo importante aquí. Vamos a luchar por nuestros objetivos, y estoy muy feliz y emocionado por lo que viene”, dijo Mura.
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para el Inter Miami?
Inter Miami, liderado por Messi, quien jugará en el Estadio Alejandro Villanueva por primera vez, llegará a Lima el 23 de enero, antes de enfrentarse a Alianza Lima al día siguiente. El partido tendrá lugar durante La Noche Blanquiazul, que también marca el inicio de las celebraciones por el 125 aniversario del club.
Anuncios