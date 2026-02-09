AFP
Luis Enrique envía un mensaje contundente sobre su futuro en el PSG en medio de los rumores sobre el interés del Manchester United.
Actualización sobre el futuro de Luis Enrique
A Luis Enrique le preguntaron sobre su futuro en el PSG en medio de los rumores que lo vinculan con el Manchester United, ya que los Red Devils están considerando opciones alternativas al entrenador interino Michael Carrick de cara al verano. Sin embargo, el técnico de 55 años insiste en que no tiene planes de dejar el PSG, y hay informes que afirman que está a punto de firmar una extensión de su contrato actual, que vence en 2027. En su rueda de prensa del lunes, pareció confirmarlo.
Declaró a los periodistas: «Estoy muy feliz en el París Saint-Germain. ¡Ici c'est Paris!».
El buen comienzo de Carrick
Puede que el United no tenga que buscar muy lejos para encontrar la mejor opción para tomar el relevo, dado el comienzo de Carrick en Old Trafford. Su victoria por 2-0 sobre el Tottenham el fin de semana les dio su cuarta victoria consecutiva, y el exentrenador del Middlesbrough podría acabar consiguiendo el puesto de forma permanente si sigue en esta racha.
A tal respecto, ha declarado: «Para ser sincero, nada ha cambiado.
Soy plenamente consciente del papel que estoy desempeñando aquí y de la responsabilidad que tengo. Queremos tener éxito y quiero que el club tenga éxito más allá del final de la temporada, ya sea conmigo o con otra persona.
En este momento, no puedo controlar eso y ya veremos qué pasa, pero sin duda se trata de intentar mejorar el equipo y hacer más fuerte al Manchester United. Los resultados en un periodo corto de tiempo no cambian eso.
Si han cambiado, es que algo va mal. No se puede reaccionar de forma tan impulsiva, tanto si las cosas van muy bien como si hay algunos problemas que debemos resolver».
Añadió: «Me encanta lo que hago. Estoy aquí. Me siento como en casa, pero entiendo perfectamente la situación, así que no me dejo llevar por el entusiasmo».
El PSG intenta mantener el impulso
Mientras que el United espera entrar en los cuatro primeros puestos y mantenerse ahí, el PSG tiene la mirada puesta en conseguir aún más gloria en la Ligue 1. El gigante de la capital goleó al Marsella por 5-0 el fin de semana y, de este modo, ha vuelto a la cima de la tabla, por delante del sorprendente Lens, su rival más cercano, por dos puntos.
Luis Enrique se mostró encantado con el rendimiento y declaró a los periodistas: «Jugamos un partido mejor en Lisboa (contra el Sporting CP en la Liga de Campeones de la UEFA). Jugamos un partido mejor, un partido increíble, pero ahí estaba el resultado (una derrota por 2-1). Marcamos, pero también dimos cuatro veces en el poste. Creamos muchas ocasiones. Pero a lo largo de la temporada, recuerdo partidos mejores que este. Este partido es muy importante para nuestra confianza».
El entrenador del PSG añadió: «Ha sido casi perfecto [...] somos un equipo consistente. Hemos demostrado el nivel de nuestros jugadores tanto a nivel colectivo como individual. Es el mejor momento de la temporada».
Y la superestrella Ousmane Dembélé envió una advertencia ominosa a sus rivales por el título, añadiendo: «Teníamos muchas ganas de hacer un gran partido y enviar un mensaje: hemos vuelto y estamos listos para luchar por los títulos.
Creo que hemos gestionado bien el inicio de la temporada. El año pasado fue mucho más difícil. Se avecinan momentos importantes, ya sea en la liga o en la Champions League. También tendremos al RC Lens pisándonos los talones...».
Dembélé marcó dos goles en la victoria por 5-0 y añadió: «Me siento mejor. Estoy cogiendo ritmo. Cada vez estoy mejor».
¿Qué viene después?
El PSG se enfrentará al Rennes el viernes con el objetivo de continuar su lucha por el título. Por su parte, el United jugará contra el West Ham a mitad de semana, en lo que será el quinto partido de Carrick al frente del equipo.
