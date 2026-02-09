Luis Enrique envía un mensaje contundente sobre su futuro en el PSG en medio de los rumores sobre el interés del Manchester United.

Puede que el United no tenga que buscar muy lejos para encontrar la mejor opción para tomar el relevo, dado el comienzo de Carrick en Old Trafford. Su victoria por 2-0 sobre el Tottenham el fin de semana les dio su cuarta victoria consecutiva, y el exentrenador del Middlesbrough podría acabar consiguiendo el puesto de forma permanente si sigue en esta racha.

A tal respecto, ha declarado: «Para ser sincero, nada ha cambiado.

Soy plenamente consciente del papel que estoy desempeñando aquí y de la responsabilidad que tengo. Queremos tener éxito y quiero que el club tenga éxito más allá del final de la temporada, ya sea conmigo o con otra persona.

En este momento, no puedo controlar eso y ya veremos qué pasa, pero sin duda se trata de intentar mejorar el equipo y hacer más fuerte al Manchester United. Los resultados en un periodo corto de tiempo no cambian eso.

Si han cambiado, es que algo va mal. No se puede reaccionar de forma tan impulsiva, tanto si las cosas van muy bien como si hay algunos problemas que debemos resolver».

Añadió: «Me encanta lo que hago. Estoy aquí. Me siento como en casa, pero entiendo perfectamente la situación, así que no me dejo llevar por el entusiasmo».