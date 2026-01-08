La jerarquía del PSG se movió rápidamente esta semana para extinguir un rumor sorprendente sobre el futuro de su entrenador principal. El martes, el medio español Marca publicó un informe citando información del periódico alemán Bild, alegando que Luis Enrique ya había decidido abandonar el Parc des Princes cuando su contrato expire en el verano de 2027.

El informe afirmaba que el exentrenador del Barcelona no tenía intención de extender su estancia más allá de esa fecha, poniendo en duda el proyecto a largo plazo que actualmente se está construyendo en la capital francesa. Sin embargo, la historia fue rápidamente desafiada por el director deportivo del PSG, Campos.

Hablando con la emisora francesa Canal+ poco después de que los rumores comenzaran a circular, Campos emitió una negación categórica. Declaró que la información era "100 por ciento noticias falsas" e insistió en que no había verdad en la sugerencia de que Enrique esté buscando una salida.