Luis Enrique defiende a Brahim Díaz tras el polémico penalti en la final de la Copa Africana de Naciones

Las secuelas de la caótica final de la Copa Africana de Naciones del domingo en Rabat siguen acaparando la atención del fútbol mundial, con Brahim Díaz en el centro de la polémica tras su decisión de ejecutar un penalti Panenka en tiempo de descuento. El fallo resultó fatal para las esperanzas de Marruecos de levantar el trofeo en casa, ya que Senegal resistió y se impuso 1-0 en tiempo extra gracias a un gol de Pape Gueye.

En medio del aluvión de críticas hacia el jugador de 25 años, su exentrenador nacional, Luis Enrique, intervino para ofrecer una perspectiva más equilibrada.

Durante su conferencia de prensa del lunes, el técnico del PSG se refirió directamente al incidente. Reconoció que la ejecución del penalti, atrapado con facilidad por el portero senegalés Edouard Mendy, fue “extraña” y “difícil de aceptar” para los aficionados marroquíes, pero pidió tener en cuenta el factor humano. Díaz tuvo que esperar un tiempo considerable antes de ejecutar el tiro debido a las protestas de Senegal y a una pausa temporal, lo que sin duda incrementó la presión psicológica.

“Todos pueden verlo. Pero esto es deporte, nada más. No pasa nada si ganas o pierdes”, reflexionó Luis Enrique. “Lo importante es el valor que puedes transmitir a los jóvenes, sin exagerar. Díaz no es ni un asesino ni una mala persona. Hay que respetar lo difícil que es ser un jugador joven. Fue un momento complicado y con mucha presión”.