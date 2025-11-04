Luis Díaz es calificado de 'sensacional' mientras un exjugador del Bayern Múnich elogia la 'fantástica' ética de trabajo del atacante colombiano
Hoeness defiende a Díaz ante las críticas
La leyenda alemana Hoeness ha apoyado al fichaje de verano del Bayern, el internacional colombiano y ex estrella del Liverpool, Díaz, después de que el extremo enfrentara críticas por fallar oportunidades en los partidos recientes. El colombiano, que llegó desde el Liverpool por alrededor de 75 millones de euros (66 millones de libras/88 millones de dólares), ha sido una figura clave bajo el mando de Vincent Kompany con ocho goles y cinco asistencias en 15 apariciones. Sin embargo, algunos expertos lo han etiquetado como un "finalizador derrochador".
Hoeness, hablando en una entrevista con Sport.de, desestimó la negatividad, insistiendo en que la contribución general de Díaz supera con creces las oportunidades perdidas. “Luis Díaz es extraordinario," dijo. El exdelantero, que pasó años en la línea delantera de Múnich, cree que Díaz se ha integrado perfectamente en el sistema dinámico de Kompany.
- Getty Images Sport
'fantástico' - Hoeness llena de elogios a Díaz
Hoeness fue rápido en minimizar las sugerencias de que Díaz ha sido ineficiente frente al gol. "Es sensacional, especialmente cuando hablamos de su ritmo de trabajo. La forma en que trabaja defensivamente sin el balón es fantástica", dijo. "La gente dice que Luis Díaz es un finalizador derrochador. Tienes que crear esas oportunidades primero. El número de oportunidades que crea es fantástico. Y que se resbale de vez en cuando es normal", añadió. El hombre de 72 años también destacó cómo el ritmo de trabajo del colombiano le ha ganado el respeto tanto de compañeros como de seguidores.
La línea de ataque del Bayern, liderada por el superestrella inglés y 'rompe récords' Harry Kane, la joven estrella francesa Michael Olise y Díaz, ha producido 54 goles en todas las competiciones hasta ahora esta temporada. Hoeness cree que el movimiento y la intensidad del extremo lo han convertido en un componente crucial del tridente ofensivo de Kompany.
Inicio perfecto para el Bayern de Kompany
El equipo de Kompany está disfrutando de un comienzo de ensueño en la temporada 2025-26. Con 15 victorias en otros tantos partidos, los bávaros han sido implacables bajo el mando del ex capitán del Manchester City. El dominio del Bayern se ha extendido tanto en la Bundesliga como en la Liga de Campeones, con el equipo actualmente segundo en la tabla europea, justo detrás del Paris Saint-Germain por diferencia de goles.
El enfoque táctico de Kompany ha combinado estructura con un estilo de ataque, permitiendo a Díaz prosperar como un delantero externo de alta energía. El colombiano ha sido fundamental en el juego de presión del Bayern, ayudando al equipo a recuperar la posesión en zonas altas del campo mientras contribuye constantemente en el ataque.
“Incluso jugadores como Sacha Boey, que fueron descartados, están encontrando su forma nuevamente,” observó Hoeness. “Todo parece estar funcionando bajo Kompany, es una plantilla bien equilibrada.”
- Getty
Prueba de la Liga de Campeones contra el PSG en el horizonte
Los líderes de la Bundesliga ahora se enfrentan a los campeones europeos defensores PSG en un encuentro de gran calibre de la Liga de Campeones en el Parc des Princes. Ambos equipos tienen registros idénticos de tres victorias en tres partidos, con el PSG solo por delante por un gol en la clasificación. "Nos hemos ganado el derecho de entrar allí llenos de entusiasmo. Tiene que ser rock 'n' roll. Ellos tienen confianza, nosotros tenemos confianza, va a ser un gran partido," dijo Kompany.
El encuentro en París reaviva una rivalidad creciente entre los dos gigantes, que también se enfrentaron en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA a principios de este año, un partido que el PSG ganó 2-0. Desde esa derrota, el Bayern ha permanecido invicto, ganando impulso con actuaciones dominantes tanto en partidos domésticos como europeos.
Después de su viaje a Francia, los hombres de Kompany volverán a la acción en la Bundesliga contra el RB Leipzig antes de enfrentar al Club Brugge en su próximo compromiso europeo, y para Diaz, las próximas semanas representan una oportunidad para silenciar a los críticos y consolidar aún más su importancia dentro del equipo. Con su combinación de presión, creatividad y brillo, el colombiano se ha convertido rápidamente en uno de los importados de la Bundesliga más comentados.
"El año pasado, el Paris Saint-Germain jugó excepcionalmente bien, pero casi quedaron fuera en la fase de grupos. Todo está muy cerca," dijo Hoeness al hablar de las esperanzas del equipo alemán en la Liga de Campeones. "El Bayern puede ganar la Liga de Campeones cada año si los factores son los correctos. Sabemos que, a partir de los cuartos de final, depende de la forma en el día y de la situación de las lesiones. Si tus jugadores clave están lesionados, por lo general no puedes ganar la Liga de Campeones."