Hace solo unos meses, Ocampos sufrió una extraña lesión de skateboarding cuando iba a ayudar a una de sus hijas, quien tuvo un accidente durante una clase de equitación. El extremo perdió el control de su patineta y golpeó el asfalto, lo que le provocó una fractura en la muñeca y un trauma facial que lo mantuvo fuera por dos meses.

Esta vez, Ocampos contrajo un virus, el cual le causó parálisis parcial en su rostro. La estrella del Monterrey compartió la noticia en una publicación en las redes sociales, donde mostró su imagen con un parche en el ojo izquierdo. En el pie de foto, el jugador de 31 años escribió: "Enero será mejor".