Los Spurs buscan un acuerdo por el prodigio brasileño Rayan mientras el Real Madrid prepara una oferta de €50 millones

La confianza de Tottenham en el mercado ha sido reforzada por un significativo impulso financiero. A principios de la campaña, el club confirmó una inyección de capital de £100 millones por parte de los accionistas mayoritarios, el fideicomiso de la familia Lewis, fortaleciendo la posición de los Spurs mientras planifican el éxito a largo plazo. Los ejecutivos del club ven la inversión como una oportunidad para competir de manera más agresiva por el talento élite, especialmente jugadores jóvenes capaces de dar forma al futuro del equipo. Rayan encaja perfectamente en ese perfil, y los Spurs mantienen la esperanza de que su enfoque estructurado y un camino claro puedan atraer al jugador cuando llegue el momento.

"Nos complace anunciar que nuestro accionista mayoritario, el fideicomiso de la familia Lewis, ha, a través de ENIC Sports & Development Holdings Ltd (“ENIC”), inyectado £100 millones de nuevo capital en el Club," se leía en un comunicado en el sitio web oficial de Tottenham.

"Esta inyección de capital fortalecerá aún más la posición financiera del Club y dotará al equipo de liderazgo del Club con recursos adicionales para continuar el enfoque en impulsar el éxito deportivo a largo plazo. Este capital adicional es parte del compromiso continuo de la familia Lewis con el Club y su futuro."

Mientras tanto, el presidente no ejecutivo Peter Charrington dijo: "Como mencioné hace unas semanas, nuestro enfoque está en la estabilidad y en empoderar al equipo de gestión para que cumpla con las ambiciones del Club. Sé que la familia Lewis también tiene ambiciones para el futuro. El compromiso de capital de hoy refleja esa ambición y me gustaría agradecerles por su continuo apoyo. Continuaremos haciendo todo lo posible para asegurar que Vinai y su equipo sean respaldados de la mejor manera posible para llevar adelante a este Club."

Tottenham vuelve a la acción de la Premier League este fin de semana contra Liverpool, mientras que el Real Madrid enfrenta al Sevilla en el Santiago Bernabéu antes del receso navideño.