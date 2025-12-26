Los propietarios del Manchester City ponen fin a la inversión en Mumbai City debido a la 'incertidumbre continua' sobre el futuro de la Indian Super League
Fin de una asociación emblemática
La decisión pone fin a una asociación de cinco años que comenzó en noviembre de 2019, cuando CFG adquirió un 65 por ciento de participación en Mumbai City FC. En ese momento, el movimiento fue aclamado como un momento transformador para el fútbol indio, señalando una creciente confianza global en la liga de primera división del país. Durante la gestión de CFG, Mumbai City FC emergió como una de las fuerzas dominantes en la era de la ISL. El club capturó dos Escudos de la Liga ISL, otorgados al equipo que termina en la cima de la fase de liga, y levantó la Copa ISL en dos ocasiones, confirmando su estatus como un contendiente consistente.
- AFP
CFG cita inestabilidad en la ISL para desinversión
En una declaración detallada que confirma la desinversión, CFG dejó claro que la decisión siguió a una revisión comercial exhaustiva y fue moldeada por la incertidumbre continua en torno a la ISL.
Una declaración decía: "Mumbai City FC (el Club) puede confirmar que City Football Group Limited (CFG) ha desinvertido su participación accionaria en el Club. Los propietarios fundadores asumirán el control total de la organización en adelante. Desde 2019, CFG y Mumbai City FC han alcanzado nuevas alturas, ganando dos Shields de Ganadores de la Liga ISL y dos títulos de la Copa ISL, fortaleciendo las operaciones de fútbol del Club y haciendo contribuciones significativas al crecimiento del juego en India.
"CFG ha tomado esta decisión tras una revisión comercial exhaustiva y a la luz de la incertidumbre continua en torno al futuro de la Liga Súper India (ISL). Este paso refleja el enfoque disciplinado y estratégico de CFG, asegurando que su enfoque siga en áreas donde pueda tener el mayor impacto a largo plazo. CFG sigue estando orgulloso de los logros y profundamente agradecido a todos los vinculados a Mumbai City FC, desde jugadores y entrenadores hasta el personal, aficionados y socios, por su compromiso y pasión, y espera continuar sus relaciones y asociaciones en India en los próximos años."
El atasco de la ISL se intensifica
El telón de fondo de la salida de CFG es una liga sumida en una parálisis administrativa. La temporada 2025-26 de la ISL, inicialmente prevista para comenzar en septiembre, ha sido pospuesta tras el colapso de las negociaciones entre la All India Football Federation y Football Sports Development Limited, el socio comercial de la liga durante la última década. Después de que FSDL se retirara, la Corte Suprema otorgó permiso a la AIFF para publicar una licitación en busca de nuevos postores para gestionar y operar la liga. Ese proceso, sin embargo, no atrajo una sola oferta, lo que agudizó las dudas sobre el futuro inmediato y la viabilidad financiera de la liga.
Los clubes de la ISL intentaron ofrecer una solución proponiendo tomar el control operativo de la liga ellos mismos. Sin embargo, esa iniciativa también fue rechazada por la AIFF encabezada por Kalyan Chaubey, que en su lugar optó por formar un comité para examinar el asunto. Según se informa, algunos funcionarios dentro de la federación argumentaron que la propuesta de los clubes debería ser descartada por completo, con la AIFF asumiendo la responsabilidad tanto de la ISL como de la I-League. El estancamiento ha dejado a jugadores, personal e inversores en el limbo, sin claridad sobre si la próxima temporada siquiera comenzará. Para CFG, cuyo modelo global prioriza la estabilidad y la planificación a largo plazo, la falta de certeza parece haber sido un factor decisivo. Kapoor y Parekh ahora recuperan el control total del club que fundaron, heredando una organización que ha disfrutado de un éxito sin precedentes pero que enfrenta un panorama doméstico impredecible. Sin el respaldo de CFG, Mumbai City dependerá más del liderazgo local en un momento en que la confianza en la ISL es frágil.
- AFP
¿Qué sigue para el Manchester City?
Tras un comienzo lento de la campaña, el City ha ganado ritmo en la carrera por el título y está a solo dos puntos de los líderes, el Arsenal. Vencieron al West Ham en su último partido de liga y volverán a la acción contra el Nottingham Forest el sábado en el City Ground.