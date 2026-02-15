Getty/GOAL
Los partidos de Inglaterra y Escocia en la fase de grupos del Mundial, en peligro debido a una disputa con la FIFA por un estadio de 6 millones de libras esterlinas
¿Por qué el estadio Gillette no tiene licencia para la Copa del Mundo?
Escocia jugará sus dos primeros partidos, contra Haití y Marruecos, en la costa este de Estados Unidos. Inglaterra, por su parte, se enfrentará a Ghana en un estadio con capacidad para 60 000 espectadores en Massachusetts el 23 de junio.
La FIFA podría tener que buscar un plan B, ya que ha estallado una disputa entre el organismo rector del fútbol mundial y los ayuntamientos. Las autoridades públicas de Foxborough exigen que la FIFA pague una factura de 6 millones de libras esterlinas (8 millones de dólares) que cubrirá los gastos de personal e infraestructura.
Las ciudades anfitrionas son responsables de pagar los gastos de policía, seguridad y protección durante toda la fase final de la Copa del Mundo, y los fondos federales de Estados Unidos están a disposición de quienes soliciten ayuda para cubrir esos gastos.
La familia Kraft quiere que la FIFA cubra los gastos
La familia Kraft, propietaria de los Patriots y responsable del estadio Gillette, afirma que el terreno es competencia de la FIFA durante su evento insignia. La FIFA está ayudando a supervisar la sustitución de una superficie de juego artificial por un nuevo campo de césped.
La Junta Selecta de Foxborough cree que la FIFA también debería cubrir otros gastos e insiste en que la licencia de entretenimiento, necesaria para que se celebren competiciones, «no se concederá» a menos que se aporte el dinero.
El presidente de la Junta, Bill Yukna, ha declarado: «La ciudad va a respaldar la solicitud de dinero tanto para mano de obra como para algunos gastos de capital y otros gastos. Y si no se satisfacen, entonces, tal y como ha debatido esta Junta en el pasado, no se concederá la licencia. Vamos a ser muy claros al respecto».
Trump promete retirar los partidos de las ciudades que «no sean seguras».
La celebración de los partidos de la Copa del Mundo en Boston ya ha sido cuestionada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este se ha pronunciado en contra de la alcaldesa demócrata de la ciudad, Michelle Wu, y ha proferido amenazas tras las protestas a favor de Palestina que se tornaron violentas y dejaron cuatro policías heridos. Trump dijo sobre los partidos de la Copa del Mundo: «Podríamos quitárselos. Me encanta la gente de Boston y sé que las entradas están agotadas. Pero su alcaldesa no es buena».
La oficina de Wu emitió un comunicado oficial en el que se podía leer: «Boston se siente honrada y emocionada por acoger los partidos de la Copa del Mundo, y esperamos dar la bienvenida a aficionados de todo el mundo a nuestra hermosa ciudad, cuna de la libertad y ciudad de campeones».
Trump ha declarado que podría declarar «insegura» cualquier ciudad anfitriona si surgen problemas. La FIFA respondió señalando que los derechos de organización dependen de ellos, no del presidente de los Estados Unidos, pero Trump respondió tras una reunión con Gianni Infantino: «Si alguien está haciendo un mal trabajo y creo que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni, el fenomenal presidente de la FIFA, y le diría: "Traslademos la sede a otro lugar", y ellos lo harían».
Fan Fests: Más problemas que la FIFA debe abordar
Cualquier problema relacionado con Boston parecía haberse resuelto cuando se anunció el calendario oficial de la Copa del Mundo en diciembre. Se espera que se alcance un acuerdo que satisfaga a todas las partes.
Sin embargo, ya se ha revelado que varias ciudades anfitrionas amenazan con reducir el número de días en que las «Fan Fests» del torneo estarán abiertas a los aficionados de todos los rincones del planeta.
La FIFA había afirmado que esas zonas estarían abiertas durante todo el torneo, lo que permitiría a los aficionados mezclarse y ver los partidos en directo, pero los responsables locales han rebatido esas afirmaciones, y los de Boston han declarado que la suya podría funcionar «hasta 16 días».
Inglaterra y Escocia esperan que cualquier problema se resuelva con suficiente antelación a los partidos que disputarán en el Gillette Stadium, ya que los Tres Leones de Thomas Tuchel son considerados uno de los favoritos para saborear la gloria mundial en suelo norteamericano.
