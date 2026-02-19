Getty
Traducido por
Los partidos de Inglaterra y Escocia en la Copa del Mundo están en DUDA, ya que los Tres Leones se enfrentan a la posibilidad de cambiar de estadio
El enfrentamiento entre Inglaterra y Escocia, en duda debido a la polémica sobre el estadio
A solo 112 días del partido inaugural de la Copa del Mundo en México, el 11 de junio, ha surgido la incertidumbre en torno a uno de los estadios clave del torneo y los siete partidos programados para disputarse en el Gillette Stadium podrían tener que trasladarse si no se llega a un acuerdo con las autoridades locales de Foxborough.
Según informa The Sun, aún no se ha obtenido la licencia para el estadio de los New England Patriots y, dado que los propietarios de los Patriots, la familia Kraft, se niegan a pagar los 6 millones de libras esterlinas que costaría cubrir los gastos de personal e infraestructura de los partidos que se celebrarán en el recinto durante el torneo, las autoridades locales han dado a la FIFA un plazo de menos de cuatro semanas para aportar la financiación necesaria.
El presidente de la Junta Selecta de Foxborough, Bill Yukna, ha declarado: «La ciudad va a respaldar la solicitud de fondos tanto para mano de obra como para algunos gastos de capital y otros gastos.
Y si no se cumplen, tal y como ha debatido esta junta en el pasado, no se concederá la licencia. Vamos a ser muy claros al respecto».
- Getty
Las autoridades locales y la FIFA en desacuerdo por una disputa
El presidente del Consejo Municipal, Yukna, declaró en una reciente reunión sobre el tema: «Tenemos que garantizar la disponibilidad de esas instalaciones durante 39 días seguidos, lo que creo que requiere mucha mano de obra. Por lo tanto, lo único que pedimos es colaboración para saber quién se encargará de ello».
Afirmando que la ciudad lleva tres años preparándose para acoger los partidos, añadió: «Por lo que a nosotros respecta, tenemos cuatro semanas. Sin esas respuestas y sin que encarguemos muy pronto algunos materiales necesarios, nos será imposible llevar a cabo los planes que hemos desarrollado».
Pero Kevin Clark, director de operaciones de la sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, no está de acuerdo en que la seguridad de la financiación sea responsabilidad del organismo rector del fútbol mundial.
Clark afirmó: «En lo que respecta al acuerdo financiero, debemos remitirnos tanto al estadio como a la ciudad anfitriona. No estamos en posición de comentar los requisitos financieros».
Inglaterra y Escocia podrían ver cómo se trasladan los partidos de la fase de grupos.
Los miembros de la Junta de Foxborough, que se muestran «furiosos» por los costes que supone organizar el torneo, podrían solicitar directamente al Gobierno de EE. UU. más fondos federales para resolver la disputa con la FIFA. Los 6 millones de libras esterlinas necesarios representarían, según se informa, el 10 % del presupuesto total de la ciudad para 2026.
El estadio Gillette acogerá siete partidos de la fase final del Mundial, entre ellos el segundo partido de la fase de grupos de Inglaterra contra Ghana y los dos primeros partidos de Escocia, contra Haití y Marruecos.
El estadio acogerá un total de siete partidos: cinco de la fase de grupos, tres de los cuales incluyen a Inglaterra o Escocia, uno de octavos de final y uno de cuartos de final. Foxborough se encuentra a 35 kilómetros al suroeste de Boston y, si los siete partidos en cuestión se trasladaran en este momento, supondría una carga significativa para la planificación de la FIFA del torneo. Por no hablar de las implicaciones para los aficionados que ya han hecho planes de viaje y reservado alojamiento teniendo en cuenta el destino actual.
- Getty Images
Las autoridades esperan llegar a una resolución a medida que se acerca la fecha límite de la Copa del Mundo.
Todas las partes esperan que se alcance rápidamente una solución al respecto, ya que podría tener un impacto significativo en los aficionados tanto de Inglaterra como de Escocia si sus partidos de la fase de grupos se ven obligados a trasladarse a otro lugar debido al problema de la licencia del estadio.
A menos de cuatro meses del inicio del esperado torneo de verano en Estados Unidos, Canadá y México, las autoridades esperan evitar más problemas en los preparativos del torneo, ya que quieren ofrecer un espectáculo inolvidable en toda Norteamérica.
Anuncios