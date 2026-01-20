Los intentos de Álvaro Morata de reavivar su matrimonio con Alice Campello fallan mientras el delantero del Como se muda de la casa familiar
Las esperanzas de reconciliación se desvanecen mientras la pareja vive separada
La relación de alto perfil entre Morata y la influencer italiana Campello parece haber alcanzado un punto de ruptura definitivo. Después de un período tumultuoso que los vio anunciar una separación inicial en agosto de 2024, justo después de que Morata capitaneó a España hacia la gloria del Campeonato Europeo, la pareja aparentemente había encontrado la manera de volver a estar juntos. Reavivaron su romance en enero del año pasado, con Campello previamente acreditando el movimiento de préstamo de Morata al Galatasaray como un factor crucial para salvar su vínculo, describiendo su separación inicial como "el mayor error que hemos cometido en nuestras vidas".
Sin embargo, la revista española Hola ha informado ahora que este segundo capítulo no ha logrado durar. Según la publicación, la glamorosa pareja ha estado viviendo separada durante varias semanas. Morata ha hecho sus maletas y ha dejado la residencia familiar que compartía con Campello y sus cuatro hijos pequeños: los gemelos Alessandro y Leonardo, Edoardo y Bella.
Aunque ninguna de las partes ha emitido un comunicado público oficial sobre este último desarrollo, la separación física es evidente. Los fotógrafos han capturado imágenes conmovedoras del delantero del Como tocando el intercomunicador en las puertas de la familia, esperando afuera para recoger a uno de sus hijos. A pesar de la separación, las fuentes sugieren que la pareja está manteniendo una relación cordial por el bien de sus hijos, priorizando la coparentalidad en medio del dolor personal.
- AFP
Influencer critica rumores de ser 'destructora de familias'
La ruptura del matrimonio ha llevado inevitablemente a una intensa especulación respecto a la implicación de terceras personas, lo que obligó a Campello a emitir una firme negación a principios de este mes. Informes en los medios españoles habían sugerido que Morata había estado involucrado en una aventura con Elena Sirigu, una experta en gestión deportiva. Campello, de 30 años, recurrió a las redes sociales para desmentir enérgicamente estos rumores, defendiendo el carácter de Sirigu y aclarando la naturaleza de su relación.
"Elena es una amiga de la familia a quien conozco desde hace años, y puedo decir con absoluta certeza que ella no es ese tipo de persona y nunca ha hecho nada de lo que se la acusa," escribió Campello en una apasionada publicación. Reveló que Sirigu la había llamado llorando por la etiqueta de "destructora de familias", lo que motivó a Campello a hablar públicamente para proteger la reputación de su amiga.
"Estoy defendiendo a Elena porque es inocente y porque, como mujer, sé muy bien cuánto pueden doler ciertas acusaciones," añadió. "Nuestra relación siempre ha sido clara: ella incluso dedicó su tesis de licenciatura a Masqmai [la marca de belleza de Campello], y es una persona seria con valores y una familia respetable."
Las luchas profesionales reflejan la turbulencia personal
La agitación personal de Morata llega en un momento difícil de su carrera profesional. El delantero presionó para salir del AC Milan en el verano y finalmente arregló un acuerdo para firmar con el equipo de la Serie A, Como. Sin embargo, su tiempo en el club junto al lago ha sido poco fructífero en el campo.
El español ha luchado por encontrar su forma, sin marcar en ninguno de sus 15 partidos con Como hasta ahora. Esta sequía de goles está en marcado contraste con los momentos altos de levantar el trofeo de la Euro 2024 como capitán hace solo dos veranos. La falta de éxito en el campo probablemente añade otra capa de presión a un jugador que ha hablado abiertamente sobre el costo mental del fútbol profesional. Su incapacidad para encontrar la red, combinada con el colapso de sus intentos de reconciliación en casa, pinta un panorama de un período turbulento para el experimentado delantero.
- Getty Images Sport
La valiente confesión de Morata sobre la salud mental
A lo largo de su carrera, Morata ha sido elogiado por su apertura respecto a la salud mental, a menudo hablando con franqueza sobre el abuso que ha sufrido y su impacto en su psique. En un documental lanzado el año pasado, admitió que el torrente de críticas que recibió lo había dejado "mentalmente roto", revelando que incluso consideró fingir una lesión para evitar jugar en la Eurocopa 2024 debido al miedo a la reacción negativa.
"Tuve muchos pensamientos horribles y autodestructivos," confesó. "¿Vale la pena jugar para España si en cada lugar al que voy con mi familia hay incidentes desagradables, con gente insultándote y burlándose de ti? No vale la pena."
Habló del dolor de ser abucheado por sus propios aficionados mientras vestía la camiseta nacional y el dilema de querer retirarse frente a no querer dejar que los "haters" ganen. "Si me retiro del fútbol internacional, ellos ganarán," señaló desafiantemente en ese momento. Mientras enfrenta este último revés personal con el fin de su matrimonio, esa resiliencia será puesta a prueba una vez más mientras busca reconstruir su vida tanto dentro como fuera del campo en Milán.