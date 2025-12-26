En una nueva historia de The Times, Dinis y Duarte, los jóvenes hijos de Jota y su esposa Rute Cardoso, saldrán al campo de Anfield en lo que se espera sea una ocasión emocional en Merseyside este fin de semana.

Los dos niños estaban junto a su hermana menor y sus padres cuando el Liverpool celebró ganar su vigésimo título de liga tras el partido contra el Crystal Palace al final de la temporada 2024-25.

La familia asistió previamente al partido inaugural del Liverpool de la campaña 2025-26 contra el Bournemouth en Anfield el 15 de agosto, así como al primer partido de la temporada de los Wolves contra el Manchester City en Molineux al día siguiente.

Ambos clubes realizaron hermosos homenajes para Jota y su hermano André, con los seguidores del Liverpool en el Kop y en las gradas Sir Kenny Dalglish formando mosaicos que leían 'DJ20' y 'AS30' antes del partido contra el Bournemouth.

Los aficionados de los Wolves también honraron a Jota desplegando una gran pancarta de él en la previa de su enfrentamiento con el City de Pep Guardiola, mientras que la canción favorita del delantero - Fields of Gold de Sting - fue reproducida en Molineux.