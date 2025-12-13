Los equipos del Mundial 2026 por los que preocuparse, clasificados: ¿está Brasil destinado al fracaso?

Una vez que se realiza el sorteo de la Copa del Mundo, los meses que siguen tienden a traer mucha emoción. Este es el momento para soñar, para encontrar lo positivo. Ahora, los aficionados pueden mirar su grupo y comenzar a creer, hacer las cuentas que permitirían la clasificación, o una carrera improbable.

Pero, por supuesto, lo contrario también puede ser cierto. Incluso en una Copa del Mundo ampliada que verá a 32 de 48 equipos avanzar a las eliminatorias, hay razones para preocuparse. Ya sea por equipos inexpertos que podrían encontrar difícil salir de un grupo, o favoritos supuestos que podrían tener dificultades para avanzar, no todos pueden tener éxito aquí.

Y hay bastantes candidatos para hacerlo todo mal el próximo año. Brasil parece débil. La generación dorada de Bélgica ha ido y venido. Mientras tanto, Croacia simplemente es demasiado vieja para hacer una carrera (aunque, de nuevo, hemos dicho esas palabras antes).

GOAL mira a los equipos de los que preocuparse ahora que los grupos de la Copa del Mundo están definidos...