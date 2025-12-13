+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Thomas Hindle y Nicolás De Marco

Los equipos del Mundial 2026 por los que preocuparse, clasificados: ¿está Brasil destinado al fracaso?

Brasil está falto en áreas clave, mientras que la generación dorada de Bélgica ya pasó, pero no son los únicos que podrían enfrentar dificultades.

Una vez que se realiza el sorteo de la Copa del Mundo, los meses que siguen tienden a traer mucha emoción. Este es el momento para soñar, para encontrar lo positivo. Ahora, los aficionados pueden mirar su grupo y comenzar a creer, hacer las cuentas que permitirían la clasificación, o una carrera improbable. 

Pero, por supuesto, lo contrario también puede ser cierto. Incluso en una Copa del Mundo ampliada que verá a 32 de 48 equipos avanzar a las eliminatorias, hay razones para preocuparse. Ya sea por equipos inexpertos que podrían encontrar difícil salir de un grupo, o favoritos supuestos que podrían tener dificultades para avanzar, no todos pueden tener éxito aquí. 

Y hay bastantes candidatos para hacerlo todo mal el próximo año. Brasil parece débil. La generación dorada de Bélgica ha ido y venido. Mientras tanto, Croacia simplemente es demasiado vieja para hacer una carrera (aunque, de nuevo, hemos dicho esas palabras antes).

GOAL mira a los equipos de los que preocuparse ahora que los grupos de la Copa del Mundo están definidos...

    5Egipto

    Esto realmente depende de cuál versión de Mohamed Salah aparezca. Seamos honestos, el egipcio ha tenido dificultades durante meses, remontándose hacia el final de la temporada 2024-25. No parece el mismo jugador, mientras que los problemas fuera del campo no han ayudado. Si Salah se queda callado por su país, Egipto tiene pocas otras armas ofensivas evidentes. Podría ser difícil, incluso si tienen un grupo admitidamente favorable. 

    4Croacia

    ¿Aquí es donde termina la historia, verdad? Croacia fue, durante algún tiempo, uno de los grandes sobreperformadores del fútbol, logrando un recorrido históricamente improbable hasta la final de la Copa del Mundo en 2018, y logrando mantenerse vivos en prácticamente todos los torneos importantes desde entonces. Esa tendencia se basaba en una verdadera creencia en su calidad y, en los últimos años, en la experiencia de jugar en los momentos más importantes. Pero ahora están muy viejos. Luka Modric fue una vez el arquitecto de todo, y tiene 40 años(!) 

    3México

    El problema serio con la selección nacional de México es la expectativa que los rodea. El Tri representa una nación verdaderamente apasionada por el fútbol, y no han tenido una campaña exitosa en la Copa del Mundo en años. Sorprendentemente, la cantera de talento se ha secado. Raúl Jiménez y Chucky Lozano son jugadores del pasado, incluso si todavía podrían formar parte del equipo. Y el nuevo grupo de jugadores parece un poco mixto. Gilbert Mora tiene 17 años y, en este momento, es el joven que se espera que lleve al equipo en sus hombros, lo cual dice mucho de la situación.

    2Brasil

    Brasil nunca ha convencido del todo bajo Carlo Ancelotti en sus seis meses al mando. Claro, al ex entrenador del Real Madrid se le asignó un trabajo difícil aquí. La Seleção no se había asentado verdaderamente en un entrenador después de que Tite se fuera tras la Copa del Mundo 2022. Y se notó. Los entrenadores iban y venían, los jugadores luchaban por encontrar forma. Se suponía que Ancelotti debía ser la fuerza estabilizadora. Hasta ahora, su récord como entrenador de Brasil es: tres victorias, un empate, una derrota, con un gol en contra, pero solo nueve anotados. Es la antítesis de lo que debería ser el fútbol brasileño. 

    Y en los partidos de la Copa del Mundo, ¿pueden realmente ser de confianza? Vinicius Jr está en mala forma. Raphinha no ha logrado alcanzar las alturas del año pasado. Hay signos de interrogación en la defensa. Neymar es un enigma completo. Es difícil imaginar una buena racha aquí. 

    1Bélgica

    ¿Qué pasó con esa generación dorada, eh? Se suponía que Bélgica estaría en su apogeo alrededor de 2018, y todo lo que ha sucedido desde entonces ha parecido un poco cuesta abajo. Claro, todavía hay algo de calidad aquí, pero ese equipo - Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Thibaut Courtois, Eden Hazard y Mousa Dembélé - o están viejos o retirados. 

    Jeremy Doku está liderando una nueva generación, pero ciertamente ha habido un período de recesión para un país que una vez prometió tanto, tanto. 

