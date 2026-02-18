Getty Images Sport
Los directivos del Manchester United, «frustrados», lamentan haber llegado a un acuerdo con el Barcelona para el traspaso de Marcus Rashford
Rashford triunfa en Barcelona
Rashford ha dejado atrás sus problemas en el Manchester United en el Barcelona y ha desempeñado un papel clave en el equipo de Flick. El delantero suma 10 goles y 10 asistencias en 34 partidos en todas las competiciones con el gigante catalán, a pesar de no ser titular. Las lesiones de Raphinha le han dado a Rashford la oportunidad de impresionar a Flick, quien ha elogiado su rendimiento. Flick ha declarado: «Lo que puedo decir es que es un jugador absolutamente profesional. Su actitud y mentalidad son excelentes. Al principio tuvo que adaptarse un poco, pero ahora está en su mejor nivel. Hablo con los jugadores cuando no juegan, les explico por qué, y lo que me dijo el último día fue: "Entrenador, no tiene que decirme esto, solo se trata del equipo. Tenemos que ganar tres puntos, nada más importa". Es la actitud correcta. Su mentalidad es fantástica y estoy muy contento de que esté aquí».
Se cree que el Barcelona está ansioso por convertir el préstamo de Rashford en definitivo y ha estado en conversaciones con el United para intentar reducir su precio de venta, pero los Red Devils no están dispuestos a ceder en lo que respecta al jugador de 28 años.
El Manchester United, frustrado por el traspaso
Según The Mirror, el Manchester United incluso se ha sentido «frustrado» con el acuerdo al que llegó con el Barcelona tras ver brillar a Rashford en Cataluña. Los directivos del club ahora piensan que el Barcelona podría fichar a Rashford a bajo precio este verano, ya que consideran que ahora vale alrededor de 50 millones de libras (57 millones de euros). Los Red Devils también han sido informados de que otros clubes están mostrando interés en Rashford y quieren fichar a la estrella inglesa antes de que se abra el mercado de fichajes de verano.
También se ha especulado con la posibilidad de que Rashford vuelva al Manchester United si Michael Carrick sigue como entrenador, pero se dice que el copropietario Sir Jim Ratcliffe sigue decidido a deshacerse del delantero y liberar su salario.
¿Qué se ha dicho sobre Rashford?
Rashford habló sobre su futuro en diciembre y dejó claro que quiere continuar su carrera en el Barcelona más allá del final de la temporada. Le dijo a Sport: «Por supuesto que lo que quiero es quedarme en el Barça. Es un objetivo final, pero no es la razón por la que estoy entrenando duro y dando lo mejor de mí. El objetivo es ganar. El Barça es un club enorme y fantástico, construido para ganar títulos. Me estoy adaptando muy bien al club y a la ciudad. Desde el momento en que llegué sentí que todo el mundo me acogía muy bien. Para mí, la razón por la que estoy aquí es para ayudar al equipo a ganar trofeos; la temporada pasada fue fantástica, pero en la vida todo pasa muy rápido, las cosas cambian y el objetivo es repetir los éxitos. Estoy totalmente centrado en eso. Con el cuerpo técnico y los compañeros todo es fantástico, no me puedo quejar».
Por su parte, el director deportivo del Barcelona, Deco, ha insistido en que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre Rashford. En diciembre declaró a Cadena SER: «No se ha decidido nada con Marcus Rashford. No es el momento de tomar decisiones sobre el futuro. Estamos contentos con él, Rashford nos está aportando mucho. Estratégicamente, no es el momento de hablar de fichajes».
¿Qué pasará con Rashford?
Rashford está actualmente lesionado por un problema en la rodilla, pero se espera que vuelva pronto y se espera que pueda mantener su buen estado de forma hasta el final de la temporada. El Barcelona tendrá entonces que decidir si ejerce la opción de compra sobre el delantero. Sin embargo, promete ser una decisión difícil para el club. Los problemas financieros siguen afectando a los planes de fichajes del Barça y es posible que se necesite un nuevo delantero centro si Robert Lewandowski se marcha en verano al finalizar su contrato. Los problemas defensivos del Barcelona también han quedado patentes en las recientes derrotas ante el Atlético y el Girona, por lo que reforzar la zaga podría ser más prioritario que retener a Rashford.
