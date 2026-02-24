Los clubes argentinos acuerdan ir a la huelga por la «persecución judicial» del presidente de la AFA, Claudio Tapia

A pesar de la gravedad de las acusaciones presentadas por la autoridad fiscal, la AFA ha mantenido su inocencia y ha cuestionado los fundamentos de la denuncia. Según la agencia tributaria, la federación supuestamente no depositó las cantidades retenidas en un plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de vencimiento, lo que dio lugar a la notificación de importantes avisos de deuda. Sin embargo, la AFA emitió una firme refutación en un comunicado de prensa el lunes, en el que afirmaba: «La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deudas pendientes por las obligaciones fiscales que han servido de base para la denuncia presentada por ARCA y que se utilizaron como fundamento para la decisión judicial de citar a las autoridades de esta entidad a prestar declaración investigatoria.

El pago voluntario de estas obligaciones tributarias se realizó antes de su fecha de vencimiento, lo que constituye la base del argumento que ya se presentó ante el tribunal interviniente y que, hasta la fecha, está pendiente de resolución por parte del Tribunal de Apelación.

«ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no han vencido y que ni siquiera puede cobrar, se convierten en la base para la posible comisión de un delito fiscal, en abierta contradicción con las normas legales vigentes.

De acuerdo con la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional celebrada hoy, los directores, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron la suspensión de la jornada 9 de la LPF, que se disputa entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, y del resto de categorías de nuestro fútbol, en repudio a la denuncia presentada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino».