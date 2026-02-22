Goal.com
Krishan Davis

Traducido por

Los aspirantes a «bottle jobs» del Arsenal se juegan mucho más que el derecho a presumir en el derbi del norte de Londres en su enfrentamiento con el Tottenham, que está pasando apuros

«Bottle jobs» (literalmente, «trabajos embotellados») es un insulto que se ha lanzado a menudo contra el Arsenal en los últimos años, después de que el equipo de Mikel Arteta terminara segundo, segundo y segundo en cada una de las tres últimas temporadas de la Premier League. Aunque tienen motivos para rebatir que ese haya sido el caso en esas ocasiones, incluso los aficionados más acérrimos de los Gunners admitirían que han «embotellado» el título si no consiguen alzarse con él esta vez.

La mala racha reciente del Arsenal le ha hecho desperdiciar lo que en su momento fue una cómoda ventaja en la cima de la tabla. En ocasiones parecía un paseo, aunque su ventaja no lo reflejaba, ya que nadie en la división podía hacerle sombra a la implacabilidad y consistencia de los londinenses del norte. Semana tras semana encontraban la manera de ganar, pero ahora la situación es muy diferente.

Un invierno de descontento en el Emirates significa que, sin tener que hacer nada destacable, el Manchester City se encuentra ahora a solo dos puntos del líder, tras su victoria sobre el Newcastle el sábado (conservará un partido menos tras los encuentros de este fin de semana), y su inteligencia y experiencia lo convierten en una gran amenaza.

Qué momento tan oportuno para el derbi del norte de Londres: el Arsenal viaja el domingo a la capital en una situación en la que no puede permitirse más tropiezos en su intento por poner fin a una agonizante espera de 22 años para levantar el trofeo de la Premier League. El Tottenham, por su parte, estará decidido a que el enfrentamiento sea el catalizador para que su viejo rival «se acobarde» de verdad esta vez.

    Invierno sombrío

    Aunque quizá no lo hayas notado, y la posición del Arsenal en lo más alto de la tabla no se haya visto realmente amenazada (hasta ahora), el comienzo de 2026 no ha sido muy feliz para los Gunners. Han jugado ocho partidos de liga desde que comenzó el año y solo han ganado tres, empatando cuatro veces y sufriendo una derrota en casa ante el Manchester United, lo que les ha hecho perder 11 puntos en lo que podría acabar siendo un invierno muy costoso.

    Para una afición expectante, habrá ecos alarmantes de la temporada pasada, en la que seis empates y dos derrotas en sus últimos 13 partidos de la campaña hicieron que los londinenses del norte se descolgaran espectacularmente en la lucha por el título, con el Liverpool terminando finalmente con una cómoda ventaja de 10 puntos en lo más alto de la tabla. Incluso antes de eso, el equipo de Arteta había cedido demasiados puntos en empates como para poder reducir realmente la distancia con los Reds.

    Se suponía que esta temporada sería diferente para el Arsenal, que parecía haber construido una plantilla y fomentado una mentalidad ganadora tan fuerte que sería inmune a los tropiezos de mitad de temporada. Sin embargo, sus viejos problemas han vuelto a aparecer.

    Arrojado a los lobos

    El Arsenal alcanzó un nuevo mínimo en su mala racha a mitad de semana, al ceder una ventaja de dos goles ante el colista, el Wolverhampton, y acabar con otro empate perjudicial, con un agonizante empate en el minuto 94. Para poner en contexto la importancia de ese error, esta fue la primera vez en la historia de la Premier League que el equipo líder de la tabla dejaba escapar una ventaja de dos goles o más contra un equipo de la zona de descenso, y mucho menos contra el colista, según Opta.

    Cuando Piero Hincapie puso a los visitantes 2-0 arriba en el minuto 56, los Gunners tenían una probabilidad de victoria del 98,1 %, pero su reciente fragilidad volvió a quedar al descubierto en los últimos 30 minutos del partido. Una defensa descuidada en un córner alrededor de la hora de juego impidió al Arsenal despejar correctamente y el balón acabó en los pies de Hugo Bueno, que no fue presionado y superó a David Raya con un magnífico remate desde el borde del área.

    El empate del Wolverhampton en el tiempo de descuento fue especialmente feo, ya que un fallo de comunicación hizo que Raya y el central Gabriel saltaran a por el mismo balón, y el portero solo consiguió despejarlo hacia Tom Edozie, cuyo disparo rebotó en Riccardo Calafiori y en el poste para desatar el caos en Molineux.

    El resultado significa que la ventaja del Arsenal en lo alto de la tabla se ha reducido a cinco puntos, pero ha jugado un partido más que el Manchester City. El Arsenal ha perdido siete puntos desde posiciones ganadoras en 2026, y solo el West Ham y el Crystal Palace (ocho cada uno), amenazados por el descenso, tienen un peor registro en ese aspecto. Como señaló acertadamente Arteta después, solo pueden culparse a sí mismos.

    «Tenemos que levantarnos».

    En la rueda de prensa posterior al partido, el abatido entrenador de los Gunners declaró: «Tenemos que ser críticos con nosotros mismos porque no hemos estado a la altura. En la liga, la realidad es que no hemos sido constantes en los últimos meses. Hay que levantarse. Cuando se atraviesa un momento difícil, hay que demostrar lo mucho que lo deseamos y lo buenos que somos. Hay que levantarse».

    El español continuó: «Tenemos que culparnos a nosotros mismos. Creo que el rendimiento en la segunda parte no se acercó en absoluto al nivel que se exige en esta liga para ganar, y con los márgenes que creo que deberían haber existido hoy, especialmente por la forma en que jugamos en la primera parte.

    «Cualquier golpe, cualquier bala, hay que aceptarlo, porque no hemos rendido al nivel que se requiere. Creo que tenemos que pasar por el dolor y hay que hacerlo mirándose al espejo y entendiendo lo que requiere el juego ahora y la próxima acción es el domingo».

    ¿El Arsenal, «los trabajos de botella»?

    Inevitablemente, el resultado en Molineux hizo que el Arsenal fuera tildado de «blandengue» en las redes sociales y entre algunos expertos. La leyenda del club Paul Merson declaró a Sky Sports: «Es decepcionante. No se puede jugar a medio gas. Cuando los Wolves empataron a 2-2, hubo urgencia. Antes no la tenían. No se puede jugar así. Cada partido es una final hasta el final.

    Hay que jugar a un ritmo alto. Si el Arsenal juega a un ritmo alto, los Wolves no pueden seguirles el ritmo. Pero si juegan como lo han hecho, lento y con pereza, y pierden el balón, los Wolves siempre estarán en el partido. Ahora va a ser a toda máquina, con trabajo de botella, derritiéndose. Ahora es a tope: empatar en Brentford y luego ir dos goles por delante contra el peor equipo de la liga».

    En respuesta a que se les tildara de «bottlers» en una rueda de prensa el viernes, Arteta dijo: «No forma parte de mi vocabulario y no lo veo así porque no creo que nadie quiera hacerlo con intención. Yo no usaría esa palabra, pero eso es cosa mía. Es una opinión individual, una perspectiva. Hay que respetarlo.

    «Si pierdes dos puntos contra el Wolves por cómo se desarrolló el partido, hay que aceptarlo. Lo que me interesa mucho es el próximo partido, de qué estamos hechos, qué nos gusta de esto y cómo escribimos nuestro propio destino a partir de aquí».

    La ciudad está preparada para aprovechar la oportunidad.

    Ha habido largos periodos esta temporada en los que el Manchester City, segundo clasificado, no parecía capaz de alcanzar al Arsenal en lo más alto de la tabla, con una plantilla renovada que quizá carecía de la calidad y la experiencia de años anteriores. Sin embargo, gracias principalmente a los tropiezos de sus rivales por el título, ahora se encuentran a tiro.

    El calendario también les favorece: tras su victoria sobre el Newcastle, el City tiene una racha favorable de partidos en la que se enfrentará al Leeds, al Nottingham Forest y al West Ham. El Arsenal, por su parte, se enfrentará a una dura prueba contra el Chelsea tras el derbi del norte de Londres de este fin de semana, antes de otro complicado desplazamiento entre semana, esta vez a Brighton.

    Si no tienen cuidado y el equipo de Pep Guardiola aprovecha el impulso reciente, marzo podría ver a los Gunners desbancados de la cima de la tabla por primera vez desde septiembre, lo que daría lugar a una emocionante persecución en la recta final, con el choque entre los dos equipos en el Etihad el 18 de abril como posible partido decisivo para el título.

    Humillación definitiva

    Sin embargo, primero está el pequeño asunto del derbi del norte de Londres del domingo, un enfrentamiento que podría ser el remedio perfecto para los recientes problemas del Arsenal o, potencialmente, el partido que sirva de catalizador para otro «fracaso» en una carrera por el título que habían dominado en gran medida hasta ese momento. Si resulta ser lo segundo, entonces será la humillación definitiva.

    Perder contra el Tottenham en cualquier temporada ya es bastante malo, pero si caen derrotados este fin de semana en su visita al estadio de los Spurs, será una de las derrotas más dolorosas que hayan sufrido los Gunners en la historia de esta rivalidad. Una derrota no solo significaría que la ventaja en la cima de la tabla, que en su momento fue de siete puntos, se habría evaporado, lo que provocaría una alegría desenfrenada en sus acérrimos rivales locales, sino que también sufrirían la ignominia de caer ante uno de los peores equipos del Tottenham de todos los tiempos.

    Los Spurs son decimosextos antes del partido, a solo cinco puntos de la zona de descenso. Su horrible campaña nacional hasta la fecha ha provocado que Thomas Frank haya sido destituido tras la última derrota contra el Newcastle, y que el exentrenador de la Juventus y el Marsella, Igor Tudor, haya sido contratado para salvar algo de lo que queda de campaña, aunque solo sea la permanencia en la Premier League.

    En el caldero del Tottenham Hotspur Stadium, donde la ferviente afición local estará absolutamente desesperada por ver al Arsenal tropezar en su propio terreno, los visitantes seguirán siendo los grandes favoritos. Sin embargo, el ambiente y el posible impulso de un nuevo entrenador podrían tener un papel muy importante en la lucha por el título.

    ¿No hay vuelta atrás?

    No se puede subestimar el daño psicológico que podría suponer no salir airoso del derbi del domingo, especialmente para un club que ha insistido en la «mentalidad» durante toda la temporada. Si pierden, este tropiezo de principios de año se convertirá en algo mucho más siniestro, sobre todo teniendo en cuenta que la expectante afición ha demostrado que es capaz de volverse rápidamente contra el equipo cuando las cosas van mal. Si la presión aún no les está afectando, sin duda lo hará si salen del campo de su rival lamiéndose las heridas.

    Sin embargo, la victoria en el derbi podría ser el empujón que el Arsenal necesita para volver a la senda del triunfo y, en última instancia, cruzar la línea de meta en mayo. Hasta ahora han sido unos campeones dignos, aunque quizá no los más vistosos. A principios de temporada eran una apisonadora, y aumentar la miseria del Tottenham debería contribuir en cierta medida a restaurar su confianza.

    Desde el punto de vista del Arsenal, no cabe pensar en ningún resultado negativo; es ganar o morir. Cualquier cosa menos que eso supondría el riesgo de que su temporada pasara a los anales de los mayores fracasos de la Premier League de todos los tiempos.

