Los aficionados del Benfica fueron vistos haciendo gestos racistas a Vinicius Junior, mientras que los comentarios de José Mourinho no han sido bien recibidos
Los aficionados del Benfica en el punto de mira
La victoria por 1-0 del Real Madrid sobre el Benfica en la Liga de Campeones se ha visto empañada por acusaciones de racismo. Vinicius Jr acusó a Prestianni de racismo durante el partido y emitió un comunicado tras el encuentro en el que calificaba al extremo del Benfica de «cobarde». Su compañero de equipo Kylian Mbappé ha dicho que oyó a Prestianni llamar «mono» a Vinicius «cinco veces» y ha pedido que se expulse al extremo de la Liga de Campeones. Prestianni ha negado las acusaciones y afirma que no dirigió insultos racistas al internacional brasileño.
Mientras tanto, los aficionados del Benfica están ahora en el punto de mira después de que aparecieran vídeos en Internet en los que se veía a seguidores haciendo gestos racistas a Vinicius.
¿Qué dijo Mourinho?
Las imágenes se producen después de que Mourinho defendiera a su club de las acusaciones de racismo y cuestionara la celebración de Vinicius tras marcar el gol de la victoria. Declaró a los periodistas: «Debería ser el momento más emocionante del partido, un gol increíble. Estos talentos son capaces de hacer cosas maravillosas, pero, por desgracia, no se conforman con marcar un gol espectacular. Cuando marcas un gol así, lo celebras de forma respetuosa».
El entrenador del Benfica añadió: «Las palabras que intercambian Gianluca Prestianni y Vinicius, quiero ser independiente. Vi dos cosas completamente diferentes. Quiero ser independiente y no voy a comentar nada al respecto. Le dije [a Vinicius Jr] exactamente eso. Le dije: "Cuando marcas un gol así, solo celebras y vuelves al campo"». Cuando discutía sobre el racismo, le dije que la persona más importante [Eusebio] en la historia de este club era negra. Este club es todo menos racista. Si en su mente había algo relacionado con eso, esto es el Benfica. Ellos [Vinicius Jr. y Prestianni] me dijeron cosas diferentes. Pero no creo en una u otra. Quiero ser independiente».
Prestianni instó a hablar claro
El exjugador del Barcelona y del Arsenal Thierry Henry ha instado a Prestianni a aclarar exactamente lo que le dijo a Vinicius. En declaraciones a CBS Sports, afirmó: «Veamos qué tan grande es Prestianni como hombre. Cuéntanos lo que le dijiste. Seguro que le dijiste algo, porque no puedes ir a Mbappé y decirle: "No le dije nada". ¿Qué quieres decir con que te tapaste la nariz? ¿Acaso estás resfriado?».
Añadió: «Puedo entender por lo que está pasando Vinicius. A mí me ha pasado muchas veces en el campo. Lo he comentado muchas veces después de los partidos. También me han acusado de buscar excusas después de los partidos cuando me ha pasado eso. A veces te sientes solo, porque va a ser tu palabra contra la suya. No sabemos lo que ha dicho Prestianni, porque ha sido muy valiente al taparse la boca con la camiseta para asegurarse de que no viéramos lo que decía, así que, claramente, ya pareces sospechoso. Porque no querías que la gente viera o leyera lo que decías. Entonces, la reacción de Vinicius me dice que ha pasado algo que no está bien. Todavía no sabemos qué se dijo. Vinicius puede contarnos su versión, y Prestianni, estoy seguro, no nos dirá lo que realmente dijo, porque vi en un momento dado a Kylian Mbappé enfrentarse a él y decir: «No he dicho nada».
Bueno, al menos algo debe haber dicho. Sientes que ya no sabes qué hacer. Estamos en 2026 y, después de un partido como ese, en el que se supone que deberíamos hablar de su brillante gol, no deberíamos tener que lidiar con el árbitro diciéndote que no vayas al banderín de córner, porque eso incitará al público».
¿Qué viene después?
Se espera que la UEFA investigue los incidentes ocurridos durante el partido en el Estadio da Luz una vez que se hayan revisado los informes del partido. Ambos equipos se enfrentarán de nuevo la próxima semana en el Santiago Bernabéu en el partido de vuelta de la eliminatoria de la fase final de la Liga de Campeones, con el Real Madrid con una ventaja de 1-0. El entrenador del Benfica, José Mourinho, no estará en el banquillo tras ser expulsado en los últimos minutos del partido de ida por protestar.
