'Lo vamos a conseguir' - Barcelona envía un mensaje contundente en la búsqueda de nuevo delantero en medio de los rumores de traspaso de Harry Kane

A pesar de que Kane está feliz en el Bayern, la especulación sigue sobre su futuro. Crucialmente, el exjugador del Spurs parece no tener prisa por salir, sin embargo.

"No he tenido contacto con nadie, nadie me ha contactado", dijo a BILD esta semana. "Me siento muy cómodo en la situación actual, aunque aún no hemos discutido mi situación con el Bayern. No hay prisa. Estoy realmente feliz en Múnich. Se puede ver en la forma en que estoy jugando. Si hay contacto, entonces veremos. Pero no estoy pensando en la nueva temporada todavía. Primero está la Copa del Mundo en el verano. Y es muy improbable que algo cambie después de esta temporada."

Sin embargo, Vilajoana, que se postula contra Laporta en las elecciones presidenciales del club el próximo año, podría tener algo que decir al respecto si llega al cargo.

Dijo a Sky Sports: "Tenemos jugadores increíblemente talentosos en La Masia, pero por supuesto, si no tenemos jugadores, buscaremos en otro lugar. Siempre buscaré un jugador que entienda el ADN del Barça, no solo un nombre. Es peligroso buscar solo un nombre, sino alguien que se ajuste a nuestro estilo y cultura."

Cuando se le preguntó si Kane se ajustaría a ese perfil, dijo: "Si no tenemos un Harry Kane dentro [del club], lo vamos a conseguir. ¿Por qué no?"