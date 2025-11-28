'Lo vamos a conseguir' - Barcelona envía un mensaje contundente en la búsqueda de nuevo delantero en medio de los rumores de traspaso de Harry Kane
La vida después de Lewandowski
Algunos se sorprendieron cuando Lewandowski cambió al Bayern por el Barcelona en el verano de 2022, pero quizás no sorprendentemente, el veterano polaco ha sido prolífico para el conjunto catalán. En 161 partidos, ha anotado 109 goles y ha añadido 20 asistencias. El jugador de 37 años sigue marcando goles esta temporada, con ocho en 14 apariciones hasta ahora. Sin embargo, con el ex estrella del Borussia Dortmund acercándose al final de su carrera, el Barça está buscando encontrar un sucesor a largo plazo. El contrato actual del delantero expira el próximo verano, aunque hay una opción para extender su estancia por otros 12 meses. Ferran Torres, de 25 años, ha demostrado que puede liderar el ataque del Barça, pero encontrar un reemplazo de calidad para Lewandowski en un futuro no muy lejano es una necesidad. Los campeones españoles han sido vinculados con el ex estrella del Tottenham Kane, mientras que el as del Atlético de Madrid Julian Alvarez, y Erling Haaland del Manchester City, ambos de 25 años, también son considerados objetivos. Pero Xavier Vilajoana, que quiere suceder a Laporta, tiene en la mira a Kane, de 32 años, o una nueva joya de la academia de La Masia.
- Getty Images
'Vamos a conseguirlo'
A pesar de que Kane está feliz en el Bayern, la especulación sigue sobre su futuro. Crucialmente, el exjugador del Spurs parece no tener prisa por salir, sin embargo.
"No he tenido contacto con nadie, nadie me ha contactado", dijo a BILD esta semana. "Me siento muy cómodo en la situación actual, aunque aún no hemos discutido mi situación con el Bayern. No hay prisa. Estoy realmente feliz en Múnich. Se puede ver en la forma en que estoy jugando. Si hay contacto, entonces veremos. Pero no estoy pensando en la nueva temporada todavía. Primero está la Copa del Mundo en el verano. Y es muy improbable que algo cambie después de esta temporada."
Sin embargo, Vilajoana, que se postula contra Laporta en las elecciones presidenciales del club el próximo año, podría tener algo que decir al respecto si llega al cargo.
Dijo a Sky Sports: "Tenemos jugadores increíblemente talentosos en La Masia, pero por supuesto, si no tenemos jugadores, buscaremos en otro lugar. Siempre buscaré un jugador que entienda el ADN del Barça, no solo un nombre. Es peligroso buscar solo un nombre, sino alguien que se ajuste a nuestro estilo y cultura."
Cuando se le preguntó si Kane se ajustaría a ese perfil, dijo: "Si no tenemos un Harry Kane dentro [del club], lo vamos a conseguir. ¿Por qué no?"
El presidente del Barcelona, Laporta, criticado
Aparte de Kane, Vilajoana, quien es un exjugador y director del equipo juvenil del Barca, criticó a Laporta por "ofrecer más del mismo caos" con su propia candidatura a la reelección. Cree que puede ofrecer una mejor visión para el club, mientras también describe sus planes para el futuro.
"Hemos visto cómo son cuatro años de improvisación, soluciones a corto plazo y ventas de activos, y eso ha puesto al club en riesgo", dijo Vilajoana. "Joan habla del futuro, pero después de todo este tiempo, todavía no tiene un plan concreto ni experiencia para ejecutarlo. No me quedaré al margen mientras otros juegan con su futuro. Mi campaña se trata de restaurar la excelencia deportiva y la cordura financiera, arraigadas en La Masia y en nuestra identidad."
Vilajoana también tiene la esperanza de que Barcelona pueda jugar partidos en el extranjero algún día, después de que se cancelaran los planes para disputar un partido contra el Villarreal en Miami esta temporada. Los aficionados de La Liga estaban totalmente en contra de mover los partidos de La Liga fuera de España, pero parece que Vilajoana tiene una opinión diferente.
"El mercado estadounidense es muy grande. Es un mercado donde podemos hacer muchas cosas juntos. Fue un gran error [cancelar el partido contra el Villarreal en Miami]. Espero que podamos jugar de nuevo. No solo un partido, sino más de uno," agregó.
- Getty Images Sport
¿Messi es parte del futuro del Barcelona?
Lionel Messi, posiblemente el mejor jugador de la historia del Barça, dejó el club por el Paris Saint-Germain en 2021, cuando Laporta anunció que los blaugranas no podían permitirse mantenerlo. Pero Vilajoana quiere colaborar con el gran argentino, que está jugando en el Inter Miami, en el futuro.
Agregó: "Queremos que Messi esté involucrado de una manera que se sienta natural. En un papel que él quiera y donde sienta que aporta más valor. Pero lo haríamos con dignidad. La forma en que fue tratado por Laporta fue horrible. Realmente espero que un cambio en el liderazgo pueda traerlo de vuelta a casa."