Solskjaer tiene más experiencia como entrenador que Carrick, pero después de unos 15 años en su carrera en el banquillo, el jurado aún está muy dividido sobre sus credenciales como técnico. El icono del United, que fue inmortalizado tras marcar el gol de la victoria en la final de la Liga de Campeones de 1999, entregó tres trofeos en dos etapas en Molde en Noruega, con un desastroso período de nueve meses en el Cardiff City intercalado entre medio.

Tras experimentar el descenso de la Premier League en Gales, fue una gran sorpresa cuando el United llamó a Solskjaer en diciembre de 2018, aunque la abrumadora mayoría de la base de fanáticos estaba a favor de su regreso. Al club se le había despojado de su identidad bajo la supervisión de Mourinho, y Solskjaer fue visto como la cita interina ideal para restaurar los valores previamente sostenidos por Ferguson.

Él hizo exactamente eso, supervisando 14 victorias de 17 para ganarse un contrato permanente. En sus dos primeras temporadas completas, Solskjaer llevó al United a terminar en tercer y segundo lugar, y los ayudó a romper el récord de la racha más larga de partidos invictos fuera de casa en la Premier League (28 juegos). Ningún otro entrenador desde Ferguson había podido mantener a los Red Devils en los cuatro primeros lugares durante un período tan sostenido. Como tal, ha habido mucha revisión sobre el mandato de Solskjaer en los últimos dos años, ya que el club se ha sumido en una profunda crisis.

Incluso hay algunos que creen que Solskjaer aún estaría a cargo ahora, si no hubiera sido descarrilado por el regreso de Cristiano Ronaldo, pero esa no es la realidad. El United declinó mucho más rápido debido a la necesidad de acomodar a un Ronaldo de 37 años, pero Solskjaer habría sido descubierto incluso si el cinco veces ganador del Balón de Oro nunca hubiera sido re-firmado.

Solskjaer mantuvo a los seguidores de su lado al abrazar el estilo de contraataque de Ferguson, pero no tenía un Plan B. Por eso los mejores equipos abrumaron al United, con una derrota en casa por 5-0 ante el Liverpool marcando el peor momento de Solskjaer, y por qué a menudo se frustraban contra defensas cerradas, incluyendo en su derrota en la final de la Europa League 2021 contra el Villarreal.

Tampoco olvidemos que los fieles del United abuchearon a Solskjaer después de su último partido, una humillante derrota por 4-1 en Watford. El querido 'asesino con cara de bebé' tuvo su oportunidad, y la desperdició. Recurrir a Solskjaer de nuevo ahora solo mostraría que INEOS no ha aprendido de los errores del régimen anterior.