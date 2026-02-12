Getty Images
«Lo que sueñas»: Alex Oxlade-Chamberlain marca un impresionante gol en el tiempo añadido en su debut con el Celtic.
«The Ox» causa un impacto inmediato al salir del banquillo.
Oxlade-Chamberlain no tardó en ganarse el cariño de la afición del Parkhead, con una jugada de gran calidad que le permitió arrebatar tres puntos a un frustrante empate. Tras salir como suplente en el minuto 78, en su primera aparición competitiva desde el pasado mes de mayo, el jugador de 32 años solo tocó el balón 14 veces, pero una de ellas resultó decisiva.
El Celtic, actual campeón, parecía abocado a perder puntos cruciales contra el colista de la división. Se había visto frustrado en repetidas ocasiones por la inspirada actuación del portero del Livingston, Jerome Prior, que realizó nueve paradas para mantener el empate en el marcador. Sin embargo, en el tiempo de descuento, Oxlade-Chamberlain marcó un golazo para asegurar la victoria por 2-1.
El gol no solo evitó la vergüenza del Celtic, sino que alteró significativamente el panorama de la lucha por el título de la Premiership. Con el Rangers tropezando en un empate 1-1 en Motherwell, el gol de Oxlade-Chamberlain sitúa al equipo de Martin O'Neill a un punto de su rival de Glasgow, segundo clasificado, y reduce la distancia con el líder de la liga, el Hearts, a solo seis puntos, con el Celtic aún con un partido menos que ambos.
Desafiando el «sentido comercial» del fútbol moderno
Para Oxlade-Chamberlain, el gol fue una reivindicación de su convicción de que todavía pertenece al más alto nivel. El centrocampista llevaba sin club desde que fue despedido por el Besiktas turco el año pasado y admitió que encontrar un nuevo hogar había sido un reto debido a la obsesión del deporte por la juventud.
«Ha sido difícil. A veces, tal y como van las cosas en el fútbol, especialmente cuando superas la barrera de los 30 años, ya no eres tan valioso como antes en términos económicos», declaró a los periodistas tras el partido. «Sabía que aún tenía mucho que ofrecer y entrenar cada día durante los últimos tres meses me ha dado la confianza de que todavía puedo aportar mucho al fútbol».
También se apresuró a rendir homenaje a su antiguo club, el Arsenal, que le permitió entrenar en London Colney durante los meses de invierno para mantenerse en forma. «Tengo que dar las gracias a todo el mundo en el Arsenal por darme la oportunidad de mantener mi forma física», añadió. «Cuando tienes esas oportunidades, quieres poder devolverlas con momentos de calidad como este».
O'Neill elogia el «brillante» nuevo fichaje
El entrenador del Celtic, O'Neill, que permanece invicto en la competición nacional en sus dos etapas al frente del equipo esta temporada, elogió efusivamente al nuevo fichaje. El norirlandés reconoció que su equipo se enfrentaba a un resultado perjudicial hasta la intervención del veterano.
«No parecía que fuéramos a obtener ninguna recompensa y Alex marcó este brillante gol», dijo O'Neill. «Cuando salió de su pie, vi que iba a entrar y fue una auténtica alegría. Ha sido un jugador realmente bueno en su carrera, una carrera excelente. Solo es cuestión de que se ponga al día y creo que lo conseguirá. Está en buena forma física y esperamos que sea un gran activo para nosotros. Tenía muchos equipos entre los que elegir. Ha decidido venir aquí y ayudarnos. Ha hecho más que eso, nos ha dado tres puntos».
Los lazos familiares lo llevaron a Parkhead.
Aunque la atracción de la lucha por el título era fuerte, Oxlade-Chamberlain reveló que los lazos familiares también jugaron un papel fundamental en su decisión de mudarse al norte. Su padre, el exinternacional inglés Mark Chamberlain, fue clave para que no dudara cuando llegó la oferta.
«Es una oportunidad increíble. Cuando surgió, no lo dudé ni un segundo», explicó el centrocampista. «Mi padre es de una época en la que este club significa mucho. Enseguida me dijo: "Te meteré en el coche y te llevaré yo mismo". Es un gran comienzo, pero sé que hay mucho más que 13 minutos».
Con la diferencia con el líder reduciéndose y el impulso volviendo a su favor, el Celtic espera que su nuevo número 15 tenga muchos más momentos mágicos entre ahora y mayo. «Esta noche ha sido un gran comienzo para mí, pero lo más importante es que mantiene vivos nuestros objetivos y nos mantiene en la dirección correcta», concluyó.
