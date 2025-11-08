+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Haaland monster Liverpool gfxGetty/GOAL
Richard Martin y Nicolás De Marco

Liverpool sabe cómo silenciar a Erling Haaland, pero la máquina de goles del Manchester City tiene la oportunidad ideal de desatarse contra los Reds al inicio de una semana crucial en la carrera del noruego

A Erling Haaland le bastaron menos de cuatro minutos para marcar su primer gol contra el Liverpool. Con solo 19 años en ese momento, había comenzado en el banco para la visita del RB Salzburg a Anfield en la Liga de Campeones en 2019, a pesar de haber anotado un triplete en su debut en la competición contra el Genk. Fue introducido por el entrenador Jesse Marsch cuando su equipo estaba en medio de una remontada tras ir perdiendo por tres goles, y logró empatar 3-3.

Fue uno de los goles más fáciles que Haaland ha marcado, empujando la pelota a una red vacía en el minuto 60 después de ser asistido por el futuro jugador del Liverpool, Takumi Minamino. La alegría de igualar contra el Liverpool no duró mucho, ya que Mohamed Salah puso el marcador 4-3 a favor de los Reds nueve minutos después. Aún así, su primer gol en suelo inglés sirvió para darle más reconocimiento a Haaland al comienzo de su ascenso astronómico para convertirse en el mejor delantero centro del mundo.

Y sin embargo, ese simple gol fue el festín antes de la hambruna - por los ridículamente altos estándares de Haaland - contra el Liverpool. En ocho partidos contra los Reds, Haaland solo ha marcado tres veces, la menor cantidad de goles que ha anotado contra un equipo al que ha enfrentado al menos en ocho ocasiones. 

Haaland ha marcado ocho veces contra el Manchester United, cinco veces contra el Arsenal y cuatro veces contra tanto el Chelsea como el Tottenham. Esos cuatro equipos están entre los 35 equipos contra los cuales Haaland ha anotado cuatro o más goles a lo largo de su carrera. En ese contexto, el Liverpool, contra quien ha anotado dos goles en seis juegos para el City con solo un gol en la Premier League, es el equipo 'gafe' de Haaland. 

Pero el partido del domingo contra los campeones, que inicia una semana crucial para la máquina goleadora noruega, es la ocasión perfecta para acabar con su maldición contra el Liverpool y dar a los Reds el mismo trato despiadado que ha dispensado a casi todos los demás equipos.

¡Únete al canal oficial de GOAL en Español en WhatsApp!
Únete ahora
  • Haaland Van DijkGetty

    Superado por Núñez

    Haaland se sintió frustrado en el partido de local del Salzburg contra el Liverpool en su temporada de revelación, siendo sustituido en una derrota por 2-0. Su primer partido contra los de Merseyside con la camiseta del City fue la Community Shield de 2022, cuando fue sorprendentemente superado por Darwin Nunez en una derrota por 3-1.

    El delantero tocó el balón 14 veces y falló una oportunidad sencilla al final, cuando golpeó el travesaño desde un rebote dentro del área de seis yardas. Guardiola ejerció cautela al comentar: "No marcó. Otro día lo hará. Tiene una calidad increíble para eso y lo hará. Nos va a ayudar mucho".

    El entrenador acertó y en su siguiente partido Haaland anotó dos veces contra el West Ham, sus primeros goles en el camino hacia su récord de 36 goles en una temporada de la Premier League. Pero realmente no ha ayudado al City a vencer al Liverpool, al menos no en la liga. 

    • Anuncios
  • Haaland City LiverpoolGetty

    Cero victorias en la Premier League

    El noruego volvió a quedarse en blanco la próxima vez que enfrentó al Liverpool, en la derrota de mal temperamento por 1-0 en la liga en Anfield en octubre de 2022. Sin embargo, anotó en el encuentro de la Carabao Cup entre los dos equipos en el Etihad Stadium dos meses después, aunque se perdió el siguiente partido por lesión. A City apenas le afectó su ausencia ya que ganaron 4-1 en el camino hacia la conquista del título de la Premier League. 

    Haaland anotó en un empate 1-1 en casa contra el Liverpool en noviembre de 2023 y no ha vuelto a encontrar la red contra ellos desde entonces, sin marcar en un empate 1-1 y una derrota 2-0 en Anfield mientras se perdió la derrota 0-2 de la temporada pasada en el Etihad Stadium por lesión. Esto significa que Haaland sigue esperando su primera victoria contra el Liverpool en la Premier League.

    Los resultados del Liverpool entre finales de septiembre y finales de octubre, cuando perdieron seis de siete partidos mientras concedían 14 goles, habrían elevado las esperanzas de Haaland de cambiar el rumbo. Pero en sus dos últimos partidos contra el Aston Villa y Real Madrid se han parecido más al equipo que arrasó en la temporada pasada para ganar el título y que venció a City en ambas ocasiones. 

  • Erling HaalandGetty Images

    Nunca me he sentido mejor

    Y fue por eso que Haaland advirtió: "Necesitamos jugar como equipo y necesitamos estar todos juntos, atacando al Liverpool y defendiendo como equipo. Necesitamos estar listos porque no va a ser un partido fácil. La competencia entre el Man City y el Liverpool ha sido increíble en años anteriores, empujándonos mutuamente a mejorar y luchando por el título. Va a ser un juego difícil, y necesitamos estar en nuestro mejor nivel."

    Sin embargo, Haaland no podría estar en mejor forma o mentalidad mientras se prepara para ajustar cuentas el domingo. Ha marcado 18 goles en 14 partidos para el City en la Premier League y la Liga de Campeones, además de nueve goles adicionales en tres partidos para Noruega. 

    Eso es un total de 27 goles en 17 juegos para club y país, poniéndolo en camino de superar esa asombrosa cifra de 57 goles para club y país en 2022-23. Haaland incluso estaba dispuesto a admitir que nunca ha estado en un momento de forma como este en su carrera. "Ha sido un buen comienzo, y me siento muy bien", dijo a los periodistas esta semana. "Siento que esta es la mejor versión de mí mismo. Nunca me he sentido mejor que ahora."

  • Erling Haaland Man CityInstagram

    La rutina diligente da sus frutos

    El mes pasado, Haaland abrió una ventana a su rutina diaria, mostrando su diligente proceso para recuperarse de partidos y sesiones de entrenamiento con el fin de evitar lesiones. Esa rutina incluye terapia de luz roja, masajes, baños de hielo y saunas, además de una dieta de pescado fresco, filetes y leche cruda. 

    Y después de marcar contra su antiguo club Borussia Dortmund el miércoles para lograr cinco goles en cuatro partidos de la Liga de Campeones, reiteró lo importante que ha sido esa rutina para su insaciable forma goleadora actual.

    Él explicó: "Para mantenerme en forma, necesito mantener mi mente en el lugar correcto, necesito recuperarme bien, necesito recibir mucho tratamiento, necesito comer las cosas correctas. Me conecto cuando tengo que conectarme en el campo y luego me relajo tanto como puedo cuando estoy en casa. Se trata de mantener los niveles de energía, estar motivado y hacer las cosas que son buenas para mi cuerpo y para mi cerebro."

  • Erling Haaland NorwayGetty

    Objetivo principal de carrera al alcance de la mano

    Resumen de la carrera de Haaland cuando se le preguntó esta semana sobre romper un cierto récord y respondió: "No quiero parecer arrogante, pero ¿cuál récord?" El hito en cuestión era la cifra histórica de 260 goles de Alan Shearer en la Premier League. "Tengo que ignorarlos," explicó. "Pensar en los récords que puedo romper es lo último en lo que pienso, trato de ayudar al equipo a ganar partidos de fútbol. Así es como necesito pensar porque no puedo pensar demasiado. Necesito pensar en el presente."

    Pero hay un desafío próximo que no puede sacar de su mente: ayudar a Noruega a clasificarse para el Mundial. Y tan pronto como suene el pitido final el domingo, su atención se dirigirá al penúltimo partido de clasificación en casa contra Estonia el jueves y luego al partido final fuera de casa contra Italia el domingo.

    Haaland ha estado en una forma feroz para Noruega, liderando su intento de clasificarse para su primer Mundial desde 1998 con 12 goles. Noruega ha ganado sus seis partidos y podría conseguir esa tan esperada clasificación venciendo a Estonia, ya que tienen una ventaja de 16 goles sobre Italia en diferencia de goles, el criterio de desempate número uno. 

    Haaland predijo que habría "la mayor fiesta de la historia" si Noruega se clasificara y el martes hizo la audaz afirmación de que simplemente participar en un Mundial estaría al mismo nivel, si no aún más satisfactorio, que todos los trofeos que ha ganado con el City. "El último Mundial [para Noruega] fue en 1998, dos años antes de que yo naciera, así que he estado diciendo esto durante mucho tiempo: mi objetivo es llevar a Noruega a un Mundial y a la Eurocopa," dijo. "Este es el objetivo principal en mi carrera y ahora tengo una buena oportunidad de lograrlo, así que se trata de aprovechar las oportunidades."

  • Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    En la zona

    Con un logro único en una generación con su país en juego y una primera victoria en la liga contra el Liverpool en disputa, se siente como quizás la semana más importante en la carrera de Haaland. 

    No es que se vaya a estresar demasiado por eso, claro. "Trato de no pensar en lo que la gente espera", dijo. "Trato de estar libre en mi mente y no pensar demasiado. Hay muchas expectativas, pero para mí es importante mantenerme en mi zona." 

    La zona de Haaland es particularmente peligrosa para los oponentes en este momento, y el Liverpool, el único equipo que ha logrado salir relativamente ileso contra él, está a punto de entrar en ella.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Leeds crest
Leeds
LEE
Premier League
West Ham crest
West Ham
WHU
Liverpool crest
Liverpool
LIV