Liverpool da el primer paso por Xabi Alonso ante la posible salida de Arne Slot

El Liverpool le ha “asegurado” a Slot que completará la temporada actual, sin intención de seguir el ejemplo de otros rivales de la Premier League como Chelsea y Manchester United, que optaron por cambios en el banquillo a mitad de campaña tras las salidas de Enzo Maresca y Rúben Amorim en Stamford Bridge y Old Trafford, respectivamente.

En Anfield buscan “anticiparse a lo que pueda suceder” y evaluar si pueden contar con Xabi Alonso a futuro. Según los reportes, las conversaciones con el entorno del técnico español han sido “positivas”, lo que ha generado “cierto alivio” dentro del club. Alonso estaría dispuesto a responder a una llamada si llegara a producirse.

Slot, no obstante, se ha tomado con humor la supuesta amenaza que Alonso representa para su cargo. Antes de la victoria en la Champions League ante el Marsella, el neerlandés ironizó cuando se le preguntó si había tenido contacto con el español:

“Sí, me llamó y me dijo: ‘¿Qué piensas del equipo? Porque voy a tomar el control en seis meses. ¿Puedes contarme un poco más?’… O quizá antes. ¡Tal vez mañana mismo! No, no, no. Esta es una de las preguntas más extrañas que me han hecho. Llevo aquí poco más de un año y medio y realmente disfruto mi trabajo. Ganamos la liga la temporada pasada y esta campaña nos ha costado más en el torneo doméstico, eso es evidente. ¿Qué más hay que decir?”

Por su parte, el capitán del equipo, Virgil van Dijk, también se refirió a los persistentes rumores y defendió a su entrenador: “Esa pregunta fue irrespetuosa. La crítica es válida si analizas nuestro rendimiento esta temporada, especialmente en comparación con la pasada. Ha sido un periodo complicado tanto para los jugadores como para el entrenador, pero él lo ha manejado bien”.