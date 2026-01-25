Getty/GOAL
Liverpool da el primer paso por Xabi Alonso ante la posible salida de Arne Slot
El futuro de Slot, en duda tras el gasto récord del Liverpool
Las dudas se intensificaron tras la dramática derrota por 3-2 ante el Bournemouth, resultado que supuso la séptima caída de los actuales campeones de la Premier League en una defensa del título poco convincente.
Slot condujo a los Reds al título de liga de manera contundente la temporada pasada, tras tomar el relevo de Jürgen Klopp. Sin embargo, en la presente campaña ha tenido problemas para sacar el máximo rendimiento a una plantilla construida a base de una fuerte inversión, con escaso retorno pese al gasto récord en fichajes.
Contacto con Alonso: cuándo podría asumir el mando en Anfield
Según el diario español AS, el Liverpool ya ha puesto en marcha planes de contingencia de cara al puesto de entrenador principal. El medio asegura que se produjo un “primer contacto” con Xabi Alonso tras su abrupta salida del Santiago Bernabéu, donde habría mantenido una relación tensa con figuras como Vinicius Junior y Jude Bellingham.
Pese a que su etapa en el Real Madrid se limitó a 34 partidos, el prestigio de Alonso sigue intacto gracias al histórico título de la Bundesliga conquistado con el Bayer Leverkusen. En Anfield se le recuerda con especial cariño por su pasado como jugador, y ya fue vinculado al banquillo del club en 2024, cuando Jürgen Klopp anunció su salida.
En aquel momento, Alonso consideró que “no era el momento adecuado” para abandonar Leverkusen, aunque ahora se encuentra a la espera de propuestas atractivas. AS señala que el exinternacional español, de 44 años, atraviesa un “descanso activo” y es consciente de que sería “bien recibido de regreso en Anfield”.
El medio añade que el Liverpool “cuenta con él para el futuro cercano o para la temporada 2026-27”. Alonso y su entorno ya se muestran abiertos a contactos procedentes de Inglaterra y el técnico estaría “decidido” a volver a Merseyside en algún momento.
Slot resta importancia a la amenaza de Xabi Alonso
El Liverpool le ha “asegurado” a Slot que completará la temporada actual, sin intención de seguir el ejemplo de otros rivales de la Premier League como Chelsea y Manchester United, que optaron por cambios en el banquillo a mitad de campaña tras las salidas de Enzo Maresca y Rúben Amorim en Stamford Bridge y Old Trafford, respectivamente.
En Anfield buscan “anticiparse a lo que pueda suceder” y evaluar si pueden contar con Xabi Alonso a futuro. Según los reportes, las conversaciones con el entorno del técnico español han sido “positivas”, lo que ha generado “cierto alivio” dentro del club. Alonso estaría dispuesto a responder a una llamada si llegara a producirse.
Slot, no obstante, se ha tomado con humor la supuesta amenaza que Alonso representa para su cargo. Antes de la victoria en la Champions League ante el Marsella, el neerlandés ironizó cuando se le preguntó si había tenido contacto con el español:
“Sí, me llamó y me dijo: ‘¿Qué piensas del equipo? Porque voy a tomar el control en seis meses. ¿Puedes contarme un poco más?’… O quizá antes. ¡Tal vez mañana mismo! No, no, no. Esta es una de las preguntas más extrañas que me han hecho. Llevo aquí poco más de un año y medio y realmente disfruto mi trabajo. Ganamos la liga la temporada pasada y esta campaña nos ha costado más en el torneo doméstico, eso es evidente. ¿Qué más hay que decir?”
Por su parte, el capitán del equipo, Virgil van Dijk, también se refirió a los persistentes rumores y defendió a su entrenador: “Esa pregunta fue irrespetuosa. La crítica es válida si analizas nuestro rendimiento esta temporada, especialmente en comparación con la pasada. Ha sido un periodo complicado tanto para los jugadores como para el entrenador, pero él lo ha manejado bien”.
Calendario del Liverpool 2025-26: Próximo para Slot
Slot seguirá al mando cuando el Liverpool vuelva a la acción este miércoles ante el Qarabag, en un duelo clave en su intento por asegurar la clasificación directa a los octavos de final de la Liga de Campeones. Además, el técnico mantiene a los Reds con opciones de pelear por la FA Cup en la temporada 2025-26.
