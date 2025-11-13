Liverpool, Manchester City, Real Madrid y Barcelona están vigilando regularmente a un adolescente de 100 millones de euros que está predicho para alcanzar las alturas de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé

Diomande ha estado en una forma asombrosa últimamente, registrando tres goles y tantas asistencias en sus tres últimos partidos de la Bundesliga. Habiendo jugado 10 partidos en la liga, de los cuales ha sido titular en seis, el prodigio marfileño tiene una participación directa en gol cada 89 minutos, lo cual son cifras asombrosas para cualquier jugador, especialmente alguien que ha pasado menos de un año en Europa y que cumplirá 19 años el viernes.

El ascenso de Diomande ha sido nada menos que espectacular. Hizo su debut profesional en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid en marzo de 2025, mientras aún estaba en las filas del Leganés. Fue a la edad de 15 años que el talentoso joven dio sus primeros pasos hacia convertirse en futbolista profesional. En 2022, el extremo nacido en Abiyán se mudó a los Estados Unidos, uniéndose a la DME Academy en Florida. Durante sus tres años de estadía en los Estados Unidos, ganó experiencia y perfeccionó sus habilidades con el equipo varsity de Yulee High School, así como con el Frenzi de la United Premier Soccer League. Mientras estaba asociado con la DME Academy, incluso asistió a pruebas con el Celtic de la Premiership escocesa.

Sin embargo, no todo fue un camino de rosas para el joven. “Fui a los EE.UU. para estudiar y jugar al fútbol”, dijo Diomande a Transfermarkt en octubre. “Probé con algunos equipos de la [MLS] como los Colorado Rapids y el Charlotte FC, pero no funcionó. Finalmente me di cuenta de que [los EE.UU.] no era del todo adecuado para mí. El fútbol no tiene el mismo estatus allí que el baloncesto o el fútbol americano.”