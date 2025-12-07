Getty Images Sport
¡Liverpool apunta a Rodrygo! Los Reds planean ofensiva tras la posible salida de Mohamed Salah
Salah podría abandonar el Liverpool en el mercado de enero
Mohamed Salah ha sido vinculado a un posible traspaso a la Pro League saudí o al Galatasaray turco en el próximo mercado de enero, a pesar de haber renovado su contrato con el Liverpool por dos años a principios de este año. El delantero egipcio de 33 años fue clave en la conquista del título de la Premier League por parte de los Reds en la temporada de debut de Arne Slot, contribuyendo con 29 goles y 18 asistencias.
Sin embargo, esta temporada Salah no ha podido replicar sus cifras anteriores, con solo cuatro goles y dos asistencias en 13 partidos de liga. Tras ser relegado al banquillo por tercera vez consecutiva, el jugador dejó entrever su intención de marcharse en enero, expresando su frustración:
"No lo puedo creer, estoy muy, muy decepcionado. He hecho tanto por este club a lo largo de los años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy sentado en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me ha echado debajo del autobús. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que recibiera toda la culpa", declaró tras el empate 3-3 en Leeds.
El partido contra Brighton podría ser el último de Salah con el Liverpool
Mohamed Salah ha insinuado que el partido del Liverpool contra el Brighton podría ser su último encuentro con los Reds antes de la Copa Africana de Naciones. El equipo de Arne Slot recibirá a las Gaviotas en Anfield tras su viaje entre semana para enfrentarse al Inter en la Liga de Campeones.
El delantero egipcio se unirá posteriormente a la selección nacional, lo que podría hacerle perder hasta seis partidos si Egipto logra conquistar un récord de octavo título en la AFCON. Mientras tanto, se informa que el club saudí Al-Hilal lidera la carrera por ficharlo, lo que le permitiría reunirse con Darwin Núñez, quien dejó Liverpool por las Olas Azules durante el verano.
Paralelamente, según Defensa Central, el Liverpool habría identificado a Rodrygo como el reemplazo ideal para Salah. El brasileño, vinculado a un posible traspaso fuera de Madrid a principios de año con el Manchester City como principal candidato, no logró salir y ha tenido dificultades para encontrar minutos bajo Xabi Alonso, con solo tres titularidades y 342 minutos en liga. El Real Madrid habría fijado un precio de salida de 70 millones de euros para el jugador de 24 años.
Rodrygo no es el único extremo vinculado a los Reds
Rodrygo no es el único extremo vinculado con un posible fichaje por el Liverpool en enero. Antoine Semenyo, de Bournemouth, también es un objetivo potencial para los campeones de la Premier League. A pesar de haber firmado un contrato de cinco años en el Vitality Stadium a principios de año, el delantero de los Cherries cuenta con una cláusula de rescisión de 75 millones de euros que podría activarse el próximo mes.
Liverpool no es el único equipo interesado en Semenyo, cuyo equipo de Ghana no se clasificó para la AFCON, ya que rivales de la Premier League como Manchester City y Tottenham también consideran un movimiento por el jugador de 25 años.
Además, el extremo del PSG Bradley Barcola estaría en el radar de los Reds mientras el club francés busca asegurar un nuevo contrato para el exjugador del Lyon. Michael Olise, sensación del Bayer Leverkusen, también está siendo cortejado por Liverpool, aunque el club alemán busca retener al internacional francés.
La defensa del título del Liverpool, al borde del colapso
El empate 3-3 del Liverpool contra el Leeds en Elland Road dejó a los Reds con solo cuatro victorias en sus últimos 15 partidos en todas las competiciones, mientras la presión sobre el entrenador Arne Slot continúa creciendo.
Además, los de Merseyside se encuentran ahora a 10 puntos del líder de la Premier League, Arsenal, dejando su defensa del título completamente en ruinas.
