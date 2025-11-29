Lisandro Martínez está 'listo para jugar', mientras el defensa del Manchester United recibe voto de confianza en su estado físico por parte de Ruben Amorim tras 10 meses fuera
El United busca recuperarse de la derrota ante el Everton
United busca volver a la senda de la victoria tras la derrota por 1-0 el lunes ante sus rivales Everton. El impresionante gol de Kiernan Dewsbury-Hall en el primer tiempo fue suficiente para separar a los dos equipos en Old Trafford, ya que United no pudo romper la resistencia de Everton, a pesar de la expulsión temprana de Idrissa Gueye por pelear con su compañero de equipo de los Toffees, Michael Keane.
El resultado puso fin a la racha de cinco partidos sin perder de United y ahora han fallado en ganar sus últimos tres encuentros, siguiendo con sendos empates 2-2 en Nottingham Forest y Tottenham con la derrota del lunes. Un viaje a Palace no será una tarea fácil para United, sin embargo, ya que el equipo de Manchester busca poner fin a una racha de cinco partidos sin ganar en Selhurst Park.
El Palace, que perdió ante el equipo de la Ligue 1, Strasbourg, en la UEFA Conference League el jueves por la noche, ha sido sólido en casa esta temporada, perdiendo solo uno de los 10 partidos en el sur de Londres. El regreso de Martínez, sin embargo, es un impulso para United, con Amorim confirmando que el defensa central argentino está programado para jugar por primera vez en 10 meses.
- Getty Images Sport
Martínez 'está listo' para enfrentarse al Palace el domingo
A Amorim le preguntó MUTV si Martínez estaba listo para jugar contra el Palace el domingo, a lo que respondió: "Si está en el banco, está listo. Por supuesto, necesitamos controlar sus minutos, pero si está en el banco, está listo para jugar."
El regreso de Martínez a su forma física debería ayudar al United mientras buscan regresar al fútbol europeo esta temporada. El United terminó en el puesto 15 en 2024-25, marcando su peor campaña en la Premier League, mientras que una 1-0 derrota ante Spurs en la final de la Europa League en mayo significó que se perdieron la clasificación para la Liga de Campeones.
Dicho esto, el United hace el viaje a la capital en el décimo lugar después de la derrota del lunes ante el Everton, a tan solo tres puntos de los cuatro primeros antes de la acción de la Premier League del fin de semana.
Cunha entre los jugadores ausentes para el United
Amorim sigue sin contar con tres jugadores clave para el partido del domingo en Palace. El entrenador del United había esperado tener disponible para la selección al fichaje de verano Matheus Cunha después de que el brasileño se perdiera el partido del lunes contra el Everton tras haber sufrido un golpe en el entrenamiento.
Sin embargo, Cunha se perderá el partido contra Palace, pero Amorim confirmó que el exjugador del Wolves podría estar de regreso para el siguiente partido entre semana contra West Ham. "Espero tener a Matheus en el próximo, no en este," dijo el entrenador del United durante la semana.
Además, el delantero Benjamin Sesko y el central Harry Maguire se perderán el enfrentamiento en Selhurst Park, con Amorim afirmando: "Sesko va a necesitar un poco más de tiempo. Tomará un poco más de tiempo y estamos cuidándolo. Harry, lo mismo."
- Getty Images Sport
Guehi regresa para impulsar al Palace
El jefe del Palace, Oliver Glasner, mientras tanto, ha confirmado que el capitán Marc Guehi estará en forma para enfrentarse a United el domingo. El defensa central fue retirado durante el descanso en la derrota por 2-1 del jueves ante Estrasburgo, pero el austriaco insiste en que Guehi comenzará contra United este fin de semana.
"Marc fue solo planeado antes porque no pudo entrenar durante dos semanas y media," explicó Glasner. "Tuvo los 90 minutos la semana pasada [en la victoria contra Wolves] y, por supuesto, debería jugar y jugará contra el Manchester United. Por eso tuvimos que gestionar los minutos, así que no hay problemas con Marc."
Borna Sosa se perderá el partido pero Will Hughes, quien fue retirado después de solo media hora a mitad de semana, debería estar en condiciones de participar. "Borna se perderá este partido nuevamente," continuó Glasner. "Will solo se estiró demasiado la rodilla. Veamos. Lo evaluaremos pero no parece tan grave.
"Will no parece tan mal, así que somos muy optimistas de que estará en el equipo del día del partido. Todos los demás están bien. Por supuesto, regresamos tarde pero ya observamos al Man United en preparación y ese es el ritmo en el que estamos ahora hasta mediados de enero."