¿Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el Inter de Miami? A CR7 'le encantaría ir allí', pero Hollywood se considera un destino más probable de la MLS para la leyenda portuguesa

Meulensteen, quien trabajó con Ronaldo en Old Trafford, cree que se podría acordar un trato así. Sin embargo, ha contado a Compare.bet sobre un posible traslado a América para un hombre que generaría una considerable expectativa en los Estados Unidos: "¿Puedes imaginar tener a Messi y Ronaldo jugando en el mismo equipo en Miami? Es una ciudad fantástica. Creo que le encantaría ir allí.

Por el contrario, sería asombroso reavivar la rivalidad entre Messi y Ronaldo. ¿Por qué no Los Ángeles? Creo que Cristiano probablemente se mudaría a LA porque estaría tan cerca de Hollywood. Esa probablemente sea su próximo destino.

La MLS realmente ha despegado porque han creado una generación de aficionados al fútbol. Hay niños y adultos que están yendo a los estadios ahora que crecieron jugando fútbol, viendo fútbol. Realmente no les interesan el béisbol, el fútbol americano ni el baloncesto.

Creo que esa es la batalla que el fútbol ha ganado en América, y que siempre he defendido, ha surgido de no pelear contra esos otros deportes. No hay razón para ello. Necesitas tratar de encontrar un lugar al lado de ellos. Y lo han logrado.

No creo que Ronaldo esté interesado en un traslado a Brasil. El idioma es el mismo, pero creo que se sentiría atraído por la MLS debido a la exposición y todo lo que vendría con eso. No se puede superar a Hollywood."