Getty Images
Lionel Messi «tenía que marcar siempre» en el Barcelona o se sentía infeliz, revela un excompañero de equipo.
El humilde Messi ayuda a sus compañeros a sentirse cómodos.
Umtiti llegó al Camp Nou en 2016 y permaneció en Cataluña hasta el final de la etapa de Messi en el Barça, en 2021. Vio al mejor jugador de todos los tiempos marcar al menos 30 goles en cinco temporadas consecutivas, superando la barrera de los 50 goles en un par de campañas.
Messi ayudó al Barcelona a conquistar la Liga y la Copa del Rey durante esa época, con el jugador más laureado de la historia siempre luchando por la perfección. Es un personaje humilde, lo que ayuda a sus compañeros a sentirse cómodos en su presencia, y establece estándares individuales que otros aspiran a emular.
- Getty Images
¿Qué hace tan especial al mágico Messi?
El exinternacional francés Umtiti ha hablado en The Elevate House sobre la mentalidad de Messi: «Como persona, es de lo mejor. Te das cuenta de que, aunque lo hayas ganado todo, no sirve de nada creerse superior.
Solo hay uno, y ese es Leo. En todos los niveles. Él solo es capaz de ganar un partido, y muy pocos pueden hacerlo. Si ganábamos 4-0 y él no marcaba, no estaba contento. En su cabeza tenía claro que tenía que marcar siempre. Esa es la señal de los grandes».
Umtiti, que ganó el Mundial de 2018 cuando jugaba en el Barcelona, añadió lo que hace especial al mágico Messi: «[Él] es un asesino frente a la portería. Sabía exactamente cuándo acelerar y cuándo ralentizar el juego. Siempre mira a la izquierda y a la derecha, comprobando la posición de todos. Siempre tiene ventaja en cuanto al tiempo. No hay receta para defender a Leo, es impredecible».
Umtiti trabajó con los grandes de todos los tiempos en el Camp Nou.
Mientras trabajaba con temibles delanteros en el Camp Nou, entre ellos Luis Suárez y Neymar, Umtiti también tuvo la oportunidad de jugar junto a defensas legendarios.
Sobre otro grande del Barça, Gerard Piqué, dijo: «[Es] uno de los mejores defensas con los que he jugado. No era el que más trabajaba, porque estaba en buena forma física, pero tenía una increíble visión del juego. Si ganábamos 3 o 4-0, ¡siempre quería subir para marcar su gol!».
El Barcelona se ha mantenido en lo más alto de los partidos nacionales, continentales y mundiales, ya que la atención se centra siempre en los logros deportivos, y el club hace todo lo posible para evitar cualquier distracción.
Sobre ese enfoque, Umtiti dijo: «En el Barça, el jugador solo se ocupa del fútbol. Todo lo demás está gestionado, y eso te permite concentrarte. No había que ir al hotel el día anterior. Llegabas al estadio dos horas antes. Te hacen responsable, te tratan como a un profesional».
- Getty
El estilo del Barcelona: ¿qué diferencia a los gigantes de La Liga?
El Blaugrana también es famoso por formar superestrellas locales. El legendario sistema de la academia La Masia ha visto salir de su línea de producción a jugadores de la talla de Messi, Xavi, Andrés Iniesta y Lamine Yamal.
Todos los que son seleccionados para el primer equipo, ya sea a través del sistema juvenil o adquiridos en el mercado de fichajes, son conscientes de la necesidad de mantener los pies en la tierra. Umtiti cree que la humildad ayuda a obtener resultados positivos.
Sobre las diferencias entre la vida en el Barça y en clubes de otros países, dijo: «En Francia, cuando firmas tu primer contrato, algunos ya se creen muy importantes. En el Barça no es así. La gente era sencilla, venía a entrenar con la ropa de sus patrocinadores. Eso te mantiene con los pies en la tierra».
El Barcelona ya ha saboreado el éxito en la Supercopa de España esta temporada. También está en las semifinales de la Copa del Rey, en los octavos de final de la Liga de Campeones y mantiene una ventaja de un punto en lo más alto de la tabla de la Liga. Messi, que ahora milita en el Inter Miami, ganador de la MLS Cup, es uno de los que observan desde la distancia cómo el Blaugrana intenta construir sobre los cimientos que él mismo sentó en su día.
Traducido automáticamente por GOAL-e
Anuncios