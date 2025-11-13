Lionel Messi sorprende a 20,000 aficionados durante su entrenamiento con Argentina en el estadio del Elche

Las cifras oficiales de asistencia alcanzaron los 20,085 espectadores, convirtiendo el modesto Estadio Martínez Valero en un auténtico caldero de emociones. Horas antes de la apertura de puertas, los aficionados ya formaban filas que rodeaban el estadio, cantando canciones y mostrando pancartas caseras con la imagen de Messi.

La bandera argentina iluminaba las pantallas gigantes, mientras que en la tribuna principal se podía leer la frase “Coronados de gloria vivamos”. A su alrededor, se exhibían imponentes imágenes de Maradona, Messi y la actual selección, rindiendo un homenaje inolvidable al legado de la grandeza argentina.

Cuando los jugadores aparecieron al compás del himno nacional, el Martínez Valero estalló en júbilo. Cada toque de balón de Messi era recibido con vítores atronadores, y un simple saludo del astro hacia las gradas desató la euforia del público. Elche incluso le entregó a Messi una camiseta personalizada con su nombre y el icónico número 10, un gesto que provocó la ovación más intensa del día.