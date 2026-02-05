Goal.com
Lionel Messi, Son Heung-Min y los 25 mejores jugadores de la MLS antes de la temporada 2026

GOAL revela los 25 mejores jugadores de la MLS: el No. 1 no sorprende, pero el talento está por toda la liga.

Bienvenidos a un ranking que probablemente meta a este redactor en problemas. Elaborar el top 25 de jugadores de la MLS no es tarea fácil. El número 1 no sorprenderá a nadie (sí, es Messi). Pero es en todo lo que hay entre medio donde realmente se desata el debate.

El motivo es simple: hoy en día hay muchísimos jugadores de gran nivel en la liga, cada uno aportando de formas muy distintas a sus equipos. Por eso, estas clasificaciones se basan en un poco de todo: estadísticas, observación en el campo y, sí, también en la importancia que cada jugador tiene para su equipo.

Algunos detalles: no se incluyen los fichajes de esta pretemporada (como Timo Werner), ni los acuerdos aún no confirmados oficialmente (Minnesota, te estamos mirando a ti, James Rodríguez). Tampoco se consideran las caras nuevas que tuvieron un impacto inmediato pero vieron su temporada interrumpida por lesiones. Lo siento, Wessam Abou Ali.

Dicho esto… ¡allá vamos!

  • Tai Baribo GFXGOAL

    25Tai Baribo, D.C. United

    ¿Buscabas un goleador? Baribo es de los mejores que hay. El delantero del D.C. United brilló con el Philadelphia Union la temporada pasada y, en un momento, llegó a liderar la carrera por la Bota de Oro. Un bajón al final de la campaña no le quitó mérito a su calidad, y su costoso traspaso a Washington estuvo totalmente justificado para un jugador que todavía tiene mucho por ofrecer.

  • New England Revolution v Inter Miami CFGetty Images Sport

    24Carles Gil, New England Revolution

    Gil ha sido la referencia constante en años de altibajos para los Revs. El mediapunta aporta goles y asistencias allá donde juega, registrando cifras de doble dígito en cada temporada completa que ha disputado en la MLS. A sus 32 años, sus números no hacen más que mejorar, ofreciendo un impulso clave a un Revolution que parece estar doblando la esquina hacia mejores tiempos.

  • Philip ZinckernagelGetty

    23Philip Zinckernagel, Chicago Fire

    Philip Zinckernagel firmó de manera discreta una de las mejores temporadas de debut en la MLS el año pasado, sumando 15 goles y 15 asistencias. Este año podría superarse, especialmente con la reestructuración que los Fire han implementado durante la pretemporada.

  • Petar Musa, FC DallasImagn

    22Petar Musa, FC Dallas

    Musa aterrizó en 2024 con un fichaje millonario y se adaptó rápidamente a la MLS, sumando 16 goles y 3 asistencias. El año pasado elevó su rendimiento, con 18 goles y 6 asistencias, consolidándose como pieza clave en la mejora del desempeño de Dallas sobre el terreno de juego.

  • Jeppe Tverskov San DiegoGetty

    21Jeppe Tverskov, San Diego FC

    Tverskov no destaca por un fútbol vistoso, pero es increíblemente fiable. El mediocampista defensivo danés fue el pilar de un sobresaliente San Diego, disputando casi todos los minutos de la temporada y sumando ocho asistencias en el proceso.

  • Brian White Vancouver Whitecaps 2025Imagn

    20Brian White, Vancouver Whitecaps

    White ha sido un proveedor constante de goles desde 2021, pero en 2025 alcanzó un nuevo nivel. Anotó 25 tantos en todas las competiciones, suficiente para ganarse un lugar en la USMNT y la oportunidad de integrar el equipo de Mauricio Pochettino de cara al Mundial.

  • LA Galaxy v Colorado RapidsGetty Images Sport

    19Gabriel Pec, LA Galaxy

    La producción del brasileño bajó durante una temporada 2025 marcada por las lesiones, pero su calidad sigue siendo indiscutible. Fue clave en la carrera del LA Galaxy hacia la MLS Cup en 2024 y, ahora completamente recuperado, parece listo para volver a su mejor nivel. Un Pec en forma es un rival temible.

  • Max Arfsten, Columbus CrewImagn

    18Max Arfsten, Columbus Crew

    Arfsten estuvo vinculado a un posible traspaso a Europa durante gran parte de enero, lo que refleja su valor como lateral izquierdo. Muy sólido en ataque y en constante mejora en defensa, se ha ganado un lugar en la estructura de la USMNT y, sin duda, será un recambio confiable cuando el equipo de Pochettino salga al campo este verano.

  • Dayne St. Clair, Inter MiamiInter Miami

    17Dayne St. Clair, Inter Miami

    La temporada 2025 fue el año en que Dayne St. Clair finalmente consolidó su dominio en Minnesota United. Aunque llevaba tiempo demostrando su calidad, el portero brilló la temporada pasada con paradas decisivas en momentos clave y se llevó con justicia el premio al Portero del Año de la MLS. Desde su traslado al Inter Miami, no ha hecho más que exigirse aún más, y este año se perfila como decisivo para el canadiense.

  • Emmanuel Latte Lath and Jakob Glesnes, Philadelphia Union v Atlanta UnitedKyle Ross-Imagn Images

    16Jakob Glesnes, LA Galaxy

    Sorprendió mucho ver a Filadelfia desprenderse de Glesnes, uno de los mejores centrales de la MLS la temporada pasada. Alto, potente y seguro con el balón, salvó al Union una y otra vez. Sus mejores años quizá queden atrás, pero sus tres nominaciones al All-Star y el premio a Defensor del Año en 2022 dejan claro que sigue siendo un talento de primer nivel.

  • Diego Luna, RSLGetty Images

    15Diego Luna, Real Salt Lake

    Luna no solo es el jugador más carismático de la MLS y un verdadero referente para su comunidad, sino que también es letal en el campo. En 2025, sumó cifras de doble dígito en goles y asistencias por segundo año consecutivo, y apunta a superarse en la temporada que se avecina.

  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    14Miles Robinson, FC Cincinnati

    Robinson regresó con fuerza en 2024 tras una grave lesión en el tendón de Aquiles, y en 2025 dio un paso más allá. Pese a algunos tropiezos, fue pieza clave en la sólida defensa de Cincinnati y se consolidó como candidato para la USMNT de cara al Mundial. Aún queda mucho fútbol por disfrutar de este All-Star del año pasado.

  • Los Angeles Football Club v Los Angeles Galaxy.Getty Images Sport

    13Riqui Puig, LA Galaxy

    Cuando está en plena forma, Puig es indiscutiblemente uno de los tres mejores jugadores de la MLS. Fue decisivo en 2024, guiando al LA Galaxy hacia un inesperado título de la MLS Cup. Sin embargo, dos cirugías consecutivas de ligamento cruzado anterior ponen su carrera en un punto crítico. Aun así, si logra recuperar su condición física, el producto de La Masia volverá sin duda a estar entre los grandes de la liga.

  • Tristan Blackmon, Vancouver WhitecapsImagn

    12Tristan Blackmon, Vancouver Whitecaps

    Qué temporada para el hombre cuya convocatoria a la USMNT fue filtrada por Thomas Müller. Aunque el ataque de los Whitecaps acaparó titulares, su columna vertebral defensiva fue clave. Blackmon fue el ancla de una defensa de Vancouver que recibió la menor cantidad de goles en la Conferencia Oeste en 2025. No sorprendió a nadie cuando fue nombrado Defensor del Año de la MLS.

  • Hany Mukhtar Nashville SCImagn

    11Hany Mukhtar, Nashville SC

    La historia dice que Nashville quiso a Mukhtar como su hombre clave incluso antes de que el club existiera. De hecho, lo contactaron en 2019 para dejar todo listo. Y Mukhtar no ha mirado atrás desde entonces. Es una presencia constante para los actuales campeones de la U.S. Open Cup, con 16 goles solo en la MLS la pasada temporada, y fue nombrado All-Star por tercera campaña consecutiva.

  • Sam SurridgeGetty

    10Sam Surridge, Nashville SC

    Surridge destaca en algo: marcar goles. Pocos delanteros en la MLS tienen su instinto de definición, y Nashville lo aprovecha al máximo. El año pasado anotó 25 tantos y fue finalista al MVP, firmando su mejor temporada en la liga hasta la fecha.

  • Sebastian Berhalter, Vancouver WhitecapsImagn

    9Sebastian Berhalter, Vancouver Whitecaps

    La temporada pasada fue la de la consolidación para Berhalter. Ya había sido un jugador fiable para Vancouver, pero en 2025 demostró ser el mediocampista todoterreno que siempre prometió ser. Sus 12 asistencias —impulsadas, sin duda, por su letal capacidad a balón parado— tampoco pasan desapercibidas.

  • Seattle Sounders FC v San Diego FCGetty Images Sport

    8Cristian Roldan, Seattle Sounders

    La actuación de Roldán en la final de la Leagues Cup contra el Inter Miami merece ser estudiada. El mediocampista estadounidense jugó a pesar de una lesión y aun así dominó el centro del campo mientras los Sounders superaban claramente a Messi y compañía. Fijo en el equipo desde 2015, Roldán consiguió su primera convocatoria al All-Star en 2025, una verdadera reivindicación para un jugador que se deja la piel y que ya puede considerarse una leyenda del club.

  • Evander FC CincinnatiImagn

    7Evander, FC Cincinnati

    Evander, ante todo, es inmensamente entretenido de ver. El joven que creció admirando a Ronaldinho ha traído un tipo de magia muy particular a la Major League Soccer. Más pasador y rematador que regateador, el brasileño es el No. 10 ideal para una liga que todavía permite este perfil. Treinta y una contribuciones de gol no estuvieron nada mal para su primer año en Cincinnati.

  • Vancouver Whitecaps FC v Los Angeles Football Club - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    6Denis Bouanga, LAFC

    Bouanga fue un auténtico golpe maestro para LAFC cuando lo ficharon hace unos años. En su tercera temporada completa en la MLS, ofreció su mejor nivel: sumó 32 goles en todas las competiciones y formó una sociedad letal con Son Heung-Min. Se rumorea que el internacional gabonés podría abandonar la liga por una cifra millonaria, lo que sería una pérdida enorme tanto para la MLS como para LAFC.

  • Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    5Rodrigo De Paul, Inter Miami

    Inter Miami necesitaba cubrir la marcha de uno de sus DP estrella, Sergio Busquets, y lo hizo a lo grande incorporando a De Paul a mitad de la temporada pasada. Si Messi era el indiscutible protagonista, De Paul se encargó de todo lo demás. Apodado en Argentina como el "guardaespaldas de Messi", no cuesta entender por qué: domina el mediocampo prácticamente en solitario y se asegura de que el ocho veces ganador del Balón de Oro esté siempre bien protegido.

  • Anders Dreyer San Diego FC 2025Getty

    4Anders Dreyer, San Diego FC

    Dreyer sería un firme candidato al MVP… si no fuera porque un tal Lionel Messi también juega en esta liga. Desde el primer momento, parecía un fichaje inteligente para San Diego, pero pocos podían imaginar lo excepcional que sería. Registrar 23 goles y 17 asistencias en su temporada de debut es simplemente impresionante. Su selección para el All-Star fue más que merecida, y el SDFC estará enormemente agradecido de contar con él al menos dos temporadas más.

  • Son Heung-min LAFC MLS 2025Getty

    3Son Heung-Min, LAFC

    Qué fichaje fue Sonny. Claro, LAFC pagó una fortuna por el surcoreano, pero ¿y qué? A veces hay que apostar fuerte. Y no necesitó ni un periodo de adaptación: llegó desde el Tottenham en agosto y en solo 13 partidos ya marcó 12 goles y dio 3 asistencias. Todo indica que en 2026 será aún mejor.

  • Thomas Muller Vancouver Getty

    2Thomas Müller, Vancouver Whitecaps

    Un jugador tan especial que prácticamente se inventó una nueva posición para él. Müller se autodenomina “intérprete del espacio”, lo que suena impresionante aunque no signifique mucho, pero en la práctica fue extremadamente eficaz para los Whitecaps. Sus números hablan por sí solos: 11 contribuciones de gol en 12 partidos, pero su verdadero impacto fue aún mayor. Vancouver pasó de ser un equipo bueno a excelente con su llegada, y eso no fue ninguna casualidad.

  • 1Lionel Messi, Inter Miami

    ¿De verdad hace falta intelectualizarlo? Messi tuvo la mejor temporada de la historia de la MLS. Punto. Irrefutable, indiscutible y, quizá, totalmente esperado: el pequeño argentino dominó la liga de principio a fin el año pasado. Con 48 participaciones de gol en 28 partidos, logró la segunda cifra más alta de la historia de la MLS, ¡y en menos encuentros que la marca anterior! Además, pulverizó casi todos los récords de playoffs disponibles y culminó la temporada levantando la MLS Cup. ¿El broche de oro? Firmó un contrato multianual que lo asegura en Miami durante los próximos años.

