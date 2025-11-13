Lionel Messi será homenajeado con una estatua en el Camp Nou, según confirma Joan Laporta
Messi será inmortalizado fuera del nuevo Camp Nou
El anuncio de Laporta no será una gran sorpresa para ningún aficionado al fútbol. Messi disfrutó de 21 años en Cataluña, uniéndose al club originalmente como un niño de 13 años. Durante su tiempo en el club, marcó 672 goles en 778 apariciones, ganó 35 honores importantes y obtuvo siete Balones de Oro.
Laporta también sugirió que se organizará un evento especial para conmemorar el tiempo de Messi en el club en un futuro próximo.
Comentarios de Laporta sobre los homenajes a Messi
Sobre la estatua, Laporta dijo: "A todos los culés nos gustaría tener una estatua de Leo Messi en el Spotify Camp Nou. Estamos trabajando en ello y, si la familia lo desea, cuando tengamos el diseño hablaremos con ellos."
A principios de esta semana, el presidente del Barcelona también confirmó que se llevará a cabo un evento especial una vez que el estadio vuelva a abrir. Dijo: "Es justo que Leo reciba el homenaje más hermoso del mundo. Cuando esté terminado, tendremos una capacidad de 105,000 aficionados, así que nos encantaría tenerlo allí.
"Estamos trabajando en el homenaje y en asegurar que el mejor fútbol del mundo se pueda ver, y como parte del homenaje, nos gustaría ofrecerle a Leo el tributo que se merece."
Messi hace un regreso emocional al Camp Nou
La noticia llega después de que Messi hiciera un regreso sorpresa para ver el renovado estadio donde disfrutó de tanto éxito. El ganador del Balón de Oro ocho veces compartió imágenes de él en el campo del Camp Nou en su cuenta de Instagram; la publicación ha sido gustada más de 29 millones de veces.
El argentino habló con profunda emoción sobre su regreso. Le dijo al medio español SPORT: "Tengo muchas ganas de volver allí, extrañamos mucho a Barcelona. Mi esposa y yo, los niños, estamos constantemente hablando de Barcelona y la idea de mudarnos de nuevo. Tenemos nuestra casa allí, todo, así que eso es lo que queremos. Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado porque desde que me fui a París, no he vuelto al Camp Nou, y luego se mudaron a Montjuic."
¿Qué sigue?
La estrella del Inter Miami compartió su dolor por la forma en que dejó el club en 2021, sugiriendo que le gustaría volver a vestir el famoso rojo y azul una vez más antes de terminar su brillante carrera. Aunque un regreso estaría fuera de cuestión en este momento para el jugador de 38 años, como Laporta ha confirmado, un momento para él y los fanáticos del Barcelona para reflexionar sobre sus muchos logros debería ayudar a proporcionar algo de cierre en la relación más exitosa que ha existido entre un jugador y un club.