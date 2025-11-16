¡Lionel Messi fue solicitado para una selfie por su propio compañero de equipo de Argentina! El ícono de Inter Miami sigue siendo la atracción principal después de posar para fotos e intercambiar camisetas con el rival al que le hizo un caño

Los entrenadores y colegas, sin embargo, buscan aprovechar al máximo cada oportunidad que tienen para trabajar con el legendario jugador. Para el nuevo jugador de Argentina, Joaquin Panichelli, quien debutó en la selección mayor contra Angola, eso significa hacerse una foto con el GOAT cuando se presente la oportunidad.

Él le contó a TyC Sports sobre su experiencia con Messi: “Crecí viéndolo, durante tanto tiempo. Estar aquí, verlo en persona. No solo a él, sino a todas las superestrellas aquí, es realmente genial. Sigue siendo un equipo de fútbol, es fútbol, e intenté estar preparado y dar lo mejor de mí. Le pedí una foto; fue realmente agradable poder compartir estos momentos con él.”

Panichelli añadió sobre su debut contra Angola, con los nueve goles que ha marcado en Francia con el Estrasburgo esta temporada, lo que le valió al jugador de 23 años su gran oportunidad: “Es un sueño hecho realidad estar aquí, y hoy pude jugar algunos minutos. Es una alegría increíble estar aquí y obtener algo de tiempo de juego. Me considero más un delantero centro. Siento que tengo las cualidades y puedo hacerlo bien. Soy tenaz; me gusta luchar y disputar balones.”

