Getty Images Sport
Traducido por
Lionel Messi revela la «romántica» forma en que le pidió matrimonio a su esposa Antonela Roccuzzo
De Rosario a Miami
Messi y Antonela son novios desde la infancia, ya que se conocieron cuando eran niños en Argentina. Su romance ha llevado a la pareja a viajar por todo el mundo, ya que Messi pasó la mayor parte de su carrera en Barcelona antes de fichar por el París Saint-Germain y ahora por el Inter de Miami. A pesar de estar casada con uno de los mejores futbolistas de la historia, Antonela insiste en que su vida es bastante rutinaria. En declaraciones a la revista Grazia, afirmó: «Nos encanta nuestra rutina. Es muy importante para nuestra familia, la estructura. Nos levantamos muy temprano, llevamos a los niños al colegio y luego intento entrenar al menos cinco veces a la semana. Después intento hacer reuniones, recados o sesiones fotográficas en ese tiempo libre mientras los niños están en el colegio. Y luego recojo a los niños y los llevo a todas las actividades de fútbol o extraescolares. Después cenamos y nos vamos a la cama. Somos como una familia normal».
- Getty Images Sport
Cómo Messi le pidió matrimonio
Messi ha revelado cómo le pidió matrimonio durante una noche de fiesta en Barcelona.
«Ya llevábamos muchos años juntos. Ya teníamos a Thiago y Mateo; ya teníamos dos hijos», le contó a Nahuel Guzmán en el podcast Miro de Atrás.
«Y bueno, una vez salimos a cenar en Barcelona, en un hotel, pasamos la noche allí y fue allí donde le pedí matrimonio, pero más o menos ya era algo que se sabía, tenía que ser así, pero fue más bien al estilo romántico.
No fue como si de repente un día se rompiera la cadena y dijeras: "Ah, casémonos, ya está". No, no, fue más romántico, pero más o menos así, fijando la fecha, algo así. Sí, porque ya era como si el vínculo se hiciera oficial».
La familia Messi extraña Barcelona
Messi también ha admitido que le encantaría volver a Barcelona con su familia para vivir allí en algún momento en el futuro. Tiene contrato con el Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la MLS, lo que le llevará más allá de su 40 cumpleaños.
En noviembre de 2025 declaró a SPORT: «Tengo muchas ganas de volver allí, echamos mucho de menos Barcelona. Mi mujer, mis hijos y yo hablamos constantemente de Barcelona y de la idea de volver. Tenemos nuestra casa allí, todo, así que eso es lo que queremos. Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado, porque desde que me fui a París no he vuelto al Camp Nou, y luego se trasladaron a Montjuic».
- Getty Images Sport
¿Qué viene después?
Ahora, Messi centrará su atención en el Inter Miami, tras el inicio de la temporadade la MLS el pasado fin de semana con una derrota ante el LAFC. Los Herons buscarán sumar sus primeros puntos de la campaña contra el Orlando City en su próximo partido. También se espera que Messi participe en la Copa del Mundo de 2026 en verano con Argentina, ya que el equipo de Lionel Scaloni aspira a defender su título en Estados Unidos, Canadá y México.
Anuncios