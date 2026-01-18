'¡Lionel Messi quiere llevar a todos a la MLS!' - Al astro del Inter Miami le dicen que está haciendo su 'propia liga privada', mientras Kleberson hace una audaz afirmación sobre Cristiano Ronaldo y Neymar en América

Se espera que los Herons hagan otro intento por Neymar, y su compatriota brasileño Kleberson, quien pasó tiempo en los EE. UU. con el Philadelphia Union, Indy Eleven y los Fort Lauderdale Strikers, puede ver un acuerdo siendo alcanzado.

Cuestionado sobre las posibilidades de que Neymar se reúna con Messi, Kleberson - hablando en asociación con BetVictor Online Casino - dijo a GOAL: “¡Messi quiere traer a todos a la MLS! ¡Quiere hacer una liga privada de la MLS!

“Hay algunos rumores. Creo que Neymar probablemente solo firmó con Santos porque puede quedarse en Brasil y tener la oportunidad de jugar en el Mundial. Creo, al 100 por ciento, que si necesita moverse, la única liga a la que puede ir es la MLS. No creo que Neymar se vaya a poner en otra liga.

“Después del Mundial, probablemente en su mente será diferente en términos del nivel al que está jugando. Ahora solo está pensando en el Mundial. Piensa si no va, o si va y a Brasil no le va bien, no va a ser ‘Santos, Santos, Santos’ y su carrera allí. Es imposible ver eso para una personalidad como Neymar. Creo que intentará moverse a la MLS.”

