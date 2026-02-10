Getty
Lionel Messi planea volver oficialmente al Barcelona tras trazar un plan familiar.
De Barcelona a Miami: la trayectoria profesional de Messi
Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro, esperaba ser un jugador de un solo club tras salir del legendario sistema de la academia La Masía. Los libros de historia se reescribieron con el Barcelona, ya que se batieron innumerables récords.
Messi marcó 672 goles en 778 partidos con el Blaugrana, ayudando al equipo a ganar 10 títulos de Liga y cuatro Champions League. Su relación profesional con el Barça se rompió al llegar al final de un lucrativo contrato.
Los problemas financieros del Camp Nou impidieron llegar a un acuerdo para renovar, por lo que Messi se marchó al París Saint-Germain como agente libre. Su familia tuvo dificultades para adaptarse a Francia y, tras dos temporadas en el Parque de los Príncipes, buscó un nuevo reto.
Aceptó la invitación de David Beckham para perseguir el sueño americano en 2023. Messi ha reforzado su posición como el jugador más laureado de todos los tiempos mientras triunfaba en Estados Unidos, ganando la Leagues Cup, el Supporters' Shield y la MLS Cup.
Messi y Antonela planean volver a Barcelona
Se han acordado nuevas condiciones en el sur de Florida, y la familia Messi se siente ya asentada en Estados Unidos. Sin embargo, se están elaborando planes para volver a lo que sigue siendo su hogar espiritual.
Messi declaró a SPORT en noviembre de 2025: «Tengo muchas ganas de volver allí, echamos mucho de menos Barcelona. Mi mujer, mis hijos y yo hablamos constantemente de Barcelona y de la idea de volver. Tenemos nuestra casa allí, lo tenemos todo, así que eso es lo que queremos. Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado, porque desde que me fui a París no he vuelto al Camp Nou, y luego se mudaron a Montjuic».
¿Volverá Messi a Barcelona cuando se retire?
Messi realizó recientemente una visita secreta al Camp Nou, tras ver cómo ese emblemático estadio se sometía a una elaborada remodelación. Se ha descartado su regreso como jugador al Barcelona, debido a la tensa relación que mantiene con el actual presidente blaugrana, Joan Laporta.
Se ha sugerido en varias ocasiones que se podría organizar un partido amistoso o de exhibición que permitiera a Messi pisar el césped del Camp Nou por última vez y despedirse como es debido de una afición leal que todavía lo considera el mejor jugador de todos los tiempos.
También se ha planteado la posibilidad de erigir una estatua al superestrella sudamericano, para inmortalizarlo en el entorno que lo convirtió en un icono mundial, pero no ha habido avances en ese sentido desde que Laporta planteó la idea por primera vez.
Sin embargo, Barcelona volverá a ser su hogar en algún momento. Una vez que cuelgue las botas por última vez, poniendo fin a una carrera extraordinaria, el clan Messi podrá regresar a las costas españolas.
SPORT ha dicho en una actualización sobre esta situación: «Como explicó en una entrevista reciente, Leo Messi tiene previsto volver a Barcelona una vez que termine su contrato con la MLS. En el futuro, volverá para ser un auténtico barcelonés.
Tras retirarse del fútbol, la familia ha acordado que volverá a vivir a Barcelona, en l
, donde todavía tiene una casa. Y será entonces cuando estará dispuesto a involucrarse más en el día a día del club. Su deseo inicial sería unirse al equipo directivo deportivo con un presidente en el que confíe».
¿Puesto directivo en el Camp Nou? El futuro de Messi
Messi siempre se ha distanciado de cualquier futuro como entrenador, ya que el humilde jugador de 38 años no es el tipo de persona que grita y vocifera en el banquillo. Sin embargo, un puesto de director o embajador en el Barcelona sería perfecto para él.
Las puertas siempre estarán abiertas allí, pero por ahora Messi está centrado en conseguir más trofeos importantes con el Inter de Miami —mientras se barajan más fichajes estrella— y en formar parte de la defensa del título mundialista de Argentina en el verano de 2026.
