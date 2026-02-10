Lionel Messi planea volver oficialmente al Barcelona tras trazar un plan familiar.

Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro, esperaba ser un jugador de un solo club tras salir del legendario sistema de la academia La Masía. Los libros de historia se reescribieron con el Barcelona, ya que se batieron innumerables récords.

Messi marcó 672 goles en 778 partidos con el Blaugrana, ayudando al equipo a ganar 10 títulos de Liga y cuatro Champions League. Su relación profesional con el Barça se rompió al llegar al final de un lucrativo contrato.

Los problemas financieros del Camp Nou impidieron llegar a un acuerdo para renovar, por lo que Messi se marchó al París Saint-Germain como agente libre. Su familia tuvo dificultades para adaptarse a Francia y, tras dos temporadas en el Parque de los Príncipes, buscó un nuevo reto.

Aceptó la invitación de David Beckham para perseguir el sueño americano en 2023. Messi ha reforzado su posición como el jugador más laureado de todos los tiempos mientras triunfaba en Estados Unidos, ganando la Leagues Cup, el Supporters' Shield y la MLS Cup.