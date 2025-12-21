Lionel Messi tiene un 'lado desagradable' y disfruta de los 'enfrentamientos verbales' con rivales de la MLS, con un oponente en América explicando por qué el argentino es el 'mejor jugador de todos los tiempos'

El internacional escocés Lewis Morgan, que estaba vinculado a los Red Bulls en ese momento, fue uno de los que presenció una clase magistral de Messi de cerca. Ha contado al Daily Record lo que hace especial al ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones: “Messi es el mejor jugador de la historia. Y lo demostró ese día.

“Lo describo como que jugaba enfadado en la segunda mitad. Y cuando está enfadado, no quieres estar del otro lado. Estábamos ganando 1-0 al descanso, luego simplemente activó un interruptor. Antes de que nos diéramos cuenta, era 6-1 a favor de Miami.

“¡Messi anotó y logró cinco asistencias! Se podía notar que tiene ese lado agresivo, esa mentalidad para cambiar cuando lo necesita. No tiene miedo de meter el pie o involucrarse en balones divididos o jugar a los juegos mentales, solo para darle un poco de palabras al rival y meterse en las cabezas de algunos jugadores.

“Ese día estaba extra motivado para realmente arrastrar a su equipo a la victoria. Tuvo un período de 25 minutos en el que no sabíamos cómo contenerlo. Pero de eso se trata, de jugar y probarte contra el jugador de más alto nivel.”

