Lionel Messi está llevando a Inter Miami a la MLS Cup - ¿puede alguien detenerlos después de su exhibición ante Cincinnati?

La tercera asistencia de Lionel Messi fue la mejor. O tal vez fue la segunda. La primera tampoco estuvo mal. Para ser honesto, elige la que quieras. Las tres fueron absurdas: sin esfuerzo, perfectas, cosas ridículas.

Y las tres fueron quizás más vitales de lo que nunca han sido para el argentino con la camiseta del Inter Miami. Este es el momento del año en que hay verdadero riesgo en la Major League Soccer. Estamos en los playoffs. Este es el territorio de ganar o irse a casa. Y es también el mismo tipo de foro donde Miami ha caído una y otra vez. Perdieron en la Copa de Campeones de la CONCACAF a principios de este año. Fueron golpeados en la final de la Leagues Cup en agosto. Hace poco más de 12 meses, fueron eliminados de los playoffs por el Atlanta United.

Pero este es un Miami diferente. Están defendiendo con más determinación, jugando con más estructura y manejando los partidos mucho mejor que antes en el año. Incluso han tenido una o dos jugadas a su favor.

Aún así, el cambio más grande es obvio: Messi está arrastrando a este equipo hacia adelante. Ha participado en 22 de los últimos 24 goles de Miami, un rendimiento absurdo, y hay momentos en los que parece casi extraterrestre, operando a un nivel que el resto de la liga simplemente no puede igualar. Con dos victorias más entre Miami y una esquiva MLS Cup, es difícil ver quién los detiene si él sigue jugando así.

