Las luchas de Lionel Messi e Inter Miami, el destacado rendimiento de Joaquín Pereyra con Minnesota United, el ascenso de los Vancouver Whitecaps y otras sorprendentes historias de la MLS para comenzar el 2025

GOAL analiza cinco de las historias más inesperadas al inicio de la temporada 2025 de la MLS.

La campaña de la MLS 2025 está casi a mitad de camino. Ya con 14 jornadas en la campaña, empiezan a surgir tendencias y patrones que comienzan a tomar forma. Como se esperaba, la Conferencia Este forma la mayoría de la parte superior de la carrera por el Supporters' Shield de la MLS, similar a la temporada 2024. FC Cincinnati y el Philadelphia Union están empatados en la cima, mientras que el Columbus Crew los sigue de cerca.

Sorprendentemente, sin embargo, los Vancouver Whitecaps y el internacional estadounidense Brian White han emergido como el mejor equipo en la Conferencia Oeste y están en esa carrera en la cima junto a ellos. Los Union son quizás el equipo revelación de la temporada de la MLS hasta ahora. El delantero israelí Tai Baribo ya ha superado su cifra de goles de 2024 y lidera la carrera por la Bota de Oro de la MLS con un margen de tres goles, ya con 11. Hacia la parte superior de esa tabla está el Minnesota United, una franquicia que está aprendiendo a jugar sin el balón, y lo están haciendo excelentemente, encabezados por el mediocampista argentino Joaquín Pereyra.

Mientras tanto, ¿un equipo que sorprendentemente no está en la cima? El Inter Miami. En todas las competiciones, los Herons no han ganado en seis de sus últimos siete partidos, y el propio Lionel Messi tiene solo dos asistencias totales en el juego de la MLS esta temporada. Messi y compañía no son el único equipo decepcionante esta temporada, ya que nadie habría esperado que los campeones actuales LA Galaxy no hayan ganado después de jugar 14 juegos. Eso plantea preguntas sobre el futuro de ambos clubes, aunque Los Galácticos acaban de extender al técnico Greg Vanney.

El artículo sigue a continuación

GOAL echa un vistazo a cada desarrollo, discutiendo las historias inesperadas que se han apoderado de la liga 14 semanas después del inicio de la campaña.