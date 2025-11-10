Getty/GOAL
¿Lionel Messi igualará a Cristiano Ronaldo? El astro del Inter Miami apunta a los 1,000 goles mientras su eterno rival también se acerca a una marca histórica
Cristiano Ronaldo rumbo a los 1,000 goles: El portugués sigue imparable a los 40 años
Esa es la opinión del exinternacional holandés Wesley Sneijder, quien dejó el Real Madrid en el verano de 2009, justo cuando Cristiano Ronaldo se unió a los “Galácticos” del Santiago Bernabéu. Ronaldo anotó posteriormente 450 goles con Los Blancos, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club.
Además de su paso por Sporting, Manchester United y Juventus, el portugués alcanzó los 143 goles con su selección, sumando más de 950 goles en total a lo largo de su carrera. A sus 40 años, ha dejado claro que no se retirará hasta alcanzar la cifra de cuatro dígitos.
Messi y CR7 rumbo a los 1,000 goles: ¿Lo lograrán ambos?
No hay señales de que Messi esté desacelerando, con otra temporada digna de MVP en Estados Unidos. Ganó la MLS Golden Boot en 2025 y llevó al Inter Miami a una semifinal de Conferencia en los playoffs de la MLS. Esta temporada suma 42 goles y acumula más de 900 en su carrera entre club y selección, batiendo récord tras récord.
Messi permanecerá en el sur de Florida al menos hasta 2028, lo que le da tiempo suficiente para acercarse a los 1,000 goles. Wesley Sneijder espera que el argentino se una a Cristiano Ronaldo en ese exclusivo club. El exinternacional holandés dijo a AdventureGamers.com:
“Creo que ese es el próximo objetivo para ambos, 100%. Cristiano no se detendrá antes de llegar a los mil goles. Messi firmó otro contrato de dos años. Definitivamente también alcanzará los mil goles.
“Es interesante que sigamos hablando de esta rivalidad, con uno en la MLS y el otro en Arabia Saudita. Son dos grandes estrellas, y ahora persiguen un objetivo diferente: los 1,000 goles. Increíble. Quizá deberíamos contar también sus asistencias para ver quién llega primero a 2,000.”
Debate del GOAT: Sneijder critica la 'discusión estúpida' sobre Messi y Ronaldo
El debate sobre quién es el GOAT entre Messi y Ronaldo sigue siendo candente y divide opiniones, pero Sneijder prefiere no tomar partido. Sobre las dos figuras icónicas, que acumulan 13 Balones de Oro entre ellas, declaró:
“Para mí siempre ha sido un argumento estúpido porque son jugadores completamente diferentes.
¿Quién es mejor, Johan Cruyff o Pelé? ¿Pelé o Maradona? No deberíamos compararlos. Ambos son increíbles. Desde que me retiré, me han hecho esta pregunta quizá 200 veces: 100 veces voto por Messi y 100 veces voto por Ronaldo.”
Argentina vs Portugal: ¿Puede alguno ganar el Mundial 2026?
Messi y Ronaldo podrían tener un nuevo duelo en el campo, con ambos esperando disputar las finales de la Copa del Mundo el próximo verano. Argentina llega como campeona defensora, mientras que Portugal apunta a un título global que permitiría a su capitán completar su colección de medallas.
Al ser preguntado sobre quién celebrará al final del torneo en Estados Unidos, Canadá y México, Sneijder respondió:
“¡Es muy difícil de decir! Portugal tiene un equipo muy fuerte. Para mí, son de los favoritos, así que diría que Cristiano Ronaldo tiene más posibilidades de ganar la próxima Copa del Mundo en comparación con Lionel Messi.
Fue un gran Mundial para Argentina en Qatar, pero también tuvieron algo de suerte. En general, creo que Portugal es un equipo mejor.”
Los actuales campeones, Argentina, ya aseguraron su plaza en el torneo, con Messi esperado en la convocatoria pese a las dudas sobre su futuro internacional. Por su parte, Portugal está cerca de clasificarse, enfrentándose a República de Irlanda y Armenia, mientras Ronaldo afirma que no necesita un título mundial para consolidar su legado.
