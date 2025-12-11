VÍDEO: Lionel Messi habla inglés y se roba las cámaras tras la histórica victoria del Inter Miami en la MLS Cup

Messi pasó 21 años vinculado a los gigantes de LaLiga, el Barcelona, incorporándose a su academia siendo apenas un adolescente. Allí no tuvo barreras lingüísticas que superar, mientras reescribía los libros de récords en Cataluña y conquistaba ocho Balones de Oro.
En 2021, se trasladó al Paris Saint-Germain como agente libre, pero su estancia en la capital francesa duró solo dos años y no le exigió interactuar demasiado con los locales. Tras atravesar un periodo complicado en el Parc des Princes, Messi decidió perseguir el “sueño americano” al aceptar la oferta de David Beckham y compañía.