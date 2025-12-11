VÍDEO: Lionel Messi habla inglés y se roba las cámaras tras la histórica victoria del Inter Miami en la MLS Cup

Messi junto a su esposa Antonela y sus tres hijos se asentaron rápidamente en el sur de Florida y consolidó su estatus como el jugador más laureado de todos los tiempos. Tras liderar al Inter Miami hacia los títulos de la Leagues Cup y el Supporters’ Shield, el trofeo número 47 llegó con la histórica victoria en la MLS Cup.

Como capitán de los Herons, Messi tiene la responsabilidad de interactuar con los árbitros. Aunque muchos compañeros hablan por él, el astro argentino de 38 años también quiere comunicar su mensaje directamente.

Un video captado por la cámara del árbitro durante la final ante Vancouver muestra que Messi puede expresarse en inglés básico cuando es necesario, debatiendo una decisión y preguntando: “¿No hay falta?”